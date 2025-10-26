El PP exige la comparecencia de Marlaska en el Congreso por la precaria situación de la Policía Nacional y Guardia Civil

El PP registrará este lunes una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados en la que denuncia la precaria situación que viven muchos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y en la que pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como de los directores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Los populares señalan que el Gobierno no actualiza los importes de las dietas de alimentación y manutención de los agentes, pese a que ni siquiera ejecuta las partidas destinadas a ello. De hecho, afirman que estas dietas destinadas a cubrir los gastos de pernoctación y alimentación de los agentes desplazados, a las que tienen derecho, llevan sin actualizarse desde el año 2005, lo que hace que, en la práctica, "apenas cubran la mitad de los costos reales en el contexto actual".

En este sentido, agregan que todo ello pese a que, a 31 de agosto de este año, el Gobierno de Sánchez "apenas había ejecutado el 61 por ciento de las partidas presupuestarias destinadas a este tipo de dietas, siendo especialmente alarmante el caso de la Policía Nacional, donde apenas se ejecutó poco más de la mitad del total presupuestado".

El PP exige actualizar estas dietas para los agentes y un protocolo para garantizar que las mismas se abonen en un plazo máximo de 10 días, evitando que sean ellos los que deban adelantar fondos propios para sufragar los gastos derivados de sus servicios y desplazamientos.