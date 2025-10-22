Espana agencias

PP y Vox logran que el Congreso reclame al Gobierno someter a votación su plan plurianual de inversiones en Defensa

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Congreso ha aprobado este miércoles, con los votos del PP, Vox y UPN, una iniciativa de los 'populares' que pide al Gobierno lograr el aval de la Cámara Baja al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que canaliza las inversiones para llegar al 2% del PIB en este ámbito.

La iniciativa, debatida en la Comisión de Defensa del Congreso, ha recabado el voto en contra de PSOE, Sumar, ERC y Bildu. No estaban en la votación ni PNV ni Junts, lo que ha facilitado la aprobación.

En concreto, el texto pide someter a debate y votación el plan, dotado con 10.471 millones de euros, e incluir "un plan plurianual de inversiones en materia de defensa, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Unión Europea y la OTAN, que asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos y los que se van a establecer en los próximos meses".

Así se acordó en el Pleno del Congreso en su sesión del 26 de marzo de 2025, mediante la aprobación de una moción 'popular' sobre la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa del Gobierno.

Y QUE COMPAREZCAN CADA TRES MESES

Además, la proposición no de ley aprobada este miércoles pide al Gobierno que someta a debate y votación en el Congreso cualquier modificación del plan; y comparecer con una periodicidad de tres meses en la Comisión de Defensa para informar sobre el grado de ejecución del mismo.

Para ello, quieren que el Ejecutivo remita al menos 72 horas antes de cada comparecencia un informe detallado que incluya el nivel de ejecución presupuestaria, acumulado y desglosado por eje de actuación, así como la procedencia exacta de los fondos empleados y comprometidos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado interrogará mañana a los dos últimos gerentes del PSOE, uno de ellos citado como testigo en el 'caso Koldo'

El Senado interrogará mañana a

Anulan el despido de una trabajadora encargada del cuidado de un piso de menores en el que denunció una violación

Infobae

El TC rechaza admitir el recurso de Ábalos contra el aval del Congreso a la investigación previa al suplicatorio

El TC rechaza admitir el

El Congreso aprueba reconocer a la UME por su trabajo en los incendios forestales, con la abstención de Vox, ERC y Bildu

El Congreso aprueba reconocer a

El TC rechaza por unanimidad admitir el recurso de Ábalos contra el aval del Congreso a la investigación en su contra

El TC rechaza por unanimidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El DNI permanente dejará de

El DNI permanente dejará de existir: esta es la fecha límite para renovarlo

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Este

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Este mes cobrarás la nómina un día o dos antes”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 22 octubre

Juan Roig (Mercadona), Ibai, y otros empresarios que defienden pagar impuestos: “Es necesario para poder tener los servicios que recibimos”

Cuando la comida se convierte en un activo financiero: los alimentos más baratos suben un 37% mientras que los de gama alta lo hacen un 23%

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos