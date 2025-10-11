Espana agencias

Interior contabiliza 124 detenidos por venta ilegal de citas de extranjería y contesta a Sumar que no prevé más medidas

El Ministerio del Interior se ha remitido a las operaciones de la Policía Nacional que dejan un balance de 124 detenidos por la venta ilegal de citas de extranjería, subrayando que se hace un trabajo "eficaz" y que, por tanto, no considera necesario reforzar los mecanismos de prevención.

Así consta en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Sumar --socio del Gobierno de Pedro Sánchez-- se interesaba por la actividad ilícita de grupos dedicados a acaparar citas para su posterior venta.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha recordado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha realizado actuaciones que ya han facilitado que se identifique y sancione a individuos o redes delictivas que pretenden obtener lucro con la venta de citas.

OPERACIONES EN CÁCERES Y VALENCIA

En este sentido, Interior ha explicado que estas actuaciones se han traducido en la detención de hasta 124 personas relacionadas con distintos grupos dedicados a esta modalidad delictiva, consecuencia de dos operaciones llevadas a cabo en Cáceres y otras dos en Valencia.

"Por tanto, sobre esta materia la Policía Nacional está actuando de oficio de manera eficaz, sin que se considere necesario establecer otros mecanismos distintos de los que ya se están aplicando", añade el Ministerio en respuesta a Sumar.

Interior ha detallado otras medidas ya en macha como el uso de certificado digital o el sistema de video-identificación que autentifique su identidad, "consiguiéndose garantizar que quien pide la cita es realmente el ciudadano".

DISPONIBILIDAD DE CITAS "PERFECTAMENTE VIABLE"

También ha destacado la labor de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) contra las mafias dedicadas a esta actividad o el uso de sistemas alternativos de cita previa --por teléfono, e-mail o a través de ONG--, así como el "refuerzo y optimización de las unidades de extranjería".

Todas estas medidas lleva a Interior a sostener que la disponibilidad de citas telefónicas es "perfectamente viable y operativa para muchas Brigadas Provinciales", mientras que otras --sin especificar cuáles o cuántas-- en función de la demanda utilizan otras vías habilitadas como email, presencial o a través de ONG.

Finalmente, el Ministerio ha subrayado que existe en este terreno coordinación entre la Comisaría General de Extranjería y Fronteras con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

