Díaz reconoce que prefiere una subida inferior del SMI pero pactada con la patronal

Madrid, 9 oct (EFECOM).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido este jueves que prefiere una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) inferior pero pactada con la patronal CEOE.

Durante un desayuno informativo de Europa Press, Díaz ha recordado que ya han arrancado los trabajos de la comisión de expertos de cara a la nueva subida del SMI, actualmente fijado en 1.184 euros brutos en 14 pagas, para 2026.

Tras la propuesta del comité, al que Díaz ha pedido dos escenarios de subida en función de si tributa o no, el Ministerio de Trabajo abrirá la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos en busca de un consenso que parece complicado.

La vicepresidenta segunda también ha anunciado este jueves que el lunes 20 de octubre se abre la mesa de diálogo social para negociar la reforma del despido en España, con el objetivo de dar cumplimiento a la legalidad europea.

"El despido no va de 33 o 45 días, sino de que hay que indemnizar siguiendo la estela de la lógica indemnizatoria que es el daño emergente y el lucro cesante, porque no es lo mismo que el trabajador se encuentre al final de su carrera que sea un joven con dinamismo", ha dicho.

También ha señalado que este jueves arranca el trámite de audiencia pública del real decreto para modificar el registro horario y hacerlo digital, accesible e interoperable con el objetivo de controlar las horas extra.

"Este registro no va de vigilar, sino de garantizar que las horas extra se pagan y el tiempo de trabajo se respeta", ha dicho Díaz, quien ha lamentado que "las tres derechas tiraran en el Congreso la reducción de jornada, abofeteando a los trabajadores, pero también a las pymes".

Y es que ha explicado que, durante la negociación de la reducción de jornada en la mesa de diálogo social, la patronal se levantó pese a las medidas que Trabajo había planteado para las pymes, entre ellas la indexación de la subida del SMI a los contratos públicos.

Ha asegurado que "volverán a llevar" la norma al Congreso y se ha mostrado convencida de que "lo vamos a ganar" porque en el Ministerio de Trabajo "todo nos cuesta sangre sudor y lagrimas, como la reforma laboral".

La vicepresidenta ha defendido que los cambios y avances laborales han hecho "mejor la vida de la empresas y los autónomos", y ha abogado por seguir mejorando la regulación "para que no resistan, sino que sueñen".

En concreto, ha planteado la necesidad de reformar el impuesto de sociedades para que pymes y autónomos paguen menos a costa de que las grandes contribuyan más, así como trasponer la directiva europea de IVA franquiciado.

También ha planteado negociar colectivamente para conseguir precios de la energía más baratos y aumentar el autoconsumo y almacenamiento, mejorar "la ineficiencia de la Administración Pública", así como crear una banca de inversión pública a la que podrían dirigirse parte de los 83.000 millones de euros de crédito blando del los fondos europeos.

Asimismo, estas medidas incluirían cambios en la ley de morosidad con un nuevo régimen sancionador efectivo, así como reformar la ley de segunda oportunidad.EFECOM

