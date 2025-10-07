El PSOE defiende los pagos en efectivo a sus cargos y dice que también lo hacen el Senado y miles de empresas en España

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes los pagos en efectivo a sus cargos asegurando que se trata de una práctica "habitual" que realizan también en el Senado así como miles de empresas en España.

López ha hecho este comentario, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a propósito del último informe de la UCO, que recoge pagos del PSOE a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García "en metálico" y "sin respaldo documental".

De entrada, el portavoz socialista ha subrayado que dicho informe deja claro "en todo momento" que los ingresos de José Luis Ábalos están "justificados" --y que los no declarados son "ajenos al PSOE"-- y que los pagos que se le hicieron en efectivo fueron auditados "con el aval del Tribunal de Cuentas".

Por tanto, López ha remarcado al PP, al que ha acusado de "manipular" con este asunto, que el informe de la UCO no sólo no atribuye "en ningún momento" a su partido "ninguna irregularidad ni conducta reprochable", sino que reconoce que ha colaborado y que sus cuentas son "veraces" porque no hay "ningún descuadre".

Dicho esto, ha señalado como una práctica "habitual" de "miles" de empresas y de instituciones el pagar las dietas en efectivo. De hecho, ha apuntado que el Senado, donde hay mayoría del PP, paga esas dietas "por adelantado y en metálico" y que el Congreso lo hace "vía transferencia" cuando tiene en su poder los correspondientes tickets que justifica esos gastos.