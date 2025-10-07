Espana agencias

El PSOE defiende los pagos en efectivo a sus cargos y dice que también lo hacen el Senado y miles de empresas en España

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes los pagos en efectivo a sus cargos asegurando que se trata de una práctica "habitual" que realizan también en el Senado así como miles de empresas en España.

López ha hecho este comentario, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a propósito del último informe de la UCO, que recoge pagos del PSOE a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García "en metálico" y "sin respaldo documental".

De entrada, el portavoz socialista ha subrayado que dicho informe deja claro "en todo momento" que los ingresos de José Luis Ábalos están "justificados" --y que los no declarados son "ajenos al PSOE"-- y que los pagos que se le hicieron en efectivo fueron auditados "con el aval del Tribunal de Cuentas".

Por tanto, López ha remarcado al PP, al que ha acusado de "manipular" con este asunto, que el informe de la UCO no sólo no atribuye "en ningún momento" a su partido "ninguna irregularidad ni conducta reprochable", sino que reconoce que ha colaborado y que sus cuentas son "veraces" porque no hay "ningún descuadre".

Dicho esto, ha señalado como una práctica "habitual" de "miles" de empresas y de instituciones el pagar las dietas en efectivo. De hecho, ha apuntado que el Senado, donde hay mayoría del PP, paga esas dietas "por adelantado y en metálico" y que el Congreso lo hace "vía transferencia" cuando tiene en su poder los correspondientes tickets que justifica esos gastos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cerdán acusa a la UCO ante el TS de revelar su último informe a Tellado (PP) "antes" de que lo tuviera el tribunal

Cerdán acusa a la UCO

La justicia europea desestima un recurso de España y abre la puerta a la competencia en las rutas de autobús

La justicia europea desestima un

La Audiencia de Madrid solicita la creación urgente de dos nuevas secciones de Violencia Sobre la Mujer

La Audiencia de Madrid solicita

Juana Rivas pedirá que se escuche a su hijo menor en la investigación por supuesta sustracción

Juana Rivas pedirá que se

Polo (CJH) expuso a la jueza de la dana la "parsimonia" del Cecopi: "No tomaban decisiones"

Polo (CJH) expuso a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un edificio en obras se

Un edificio en obras se derrumba en Madrid: cuatro personas atrapadas y al menos tres obreros heridos

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

ECONOMÍA

La inflación le ha robado

La inflación le ha robado el ocio a los españoles: dos de cada tres apenas pueden dedicarle un 10% de su salario

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

DEPORTES

Magnetic Tape, el vendaje que

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres