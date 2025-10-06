Espana agencias

Podemos mantiene en el aire el decreto de embargo de armas y será este martes cuando desvele el sentido de su voto

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que su formación revelará este martes el sentido de voto sobre la convalidación del decreto de compraventa de armas a Israel, que sigue calificando de "fake".

También ha manifestado de cara a la Ley de Movilidad Sostenible que no se podrá contar con su voto si no se suspenden las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y del Puerto de Valencia.

La posición de los morados es clave para el futuro de la iniciativa que se aborda el martes en el Pleno del Congreso dentro del bloque de investidura, dado que si se abstiene facilitaría la tramitación del decreto mientras que si opta por rechazarlo podría propiciar un empate a 175 votos junto a PP, Vox y UPN, lo que con el reglamento de la cámara implica que la iniciativa decae si no se resuelve en tres votaciones.

De igual modo sucede con la Ley de Movilidad Sostenible, donde Podemos viene reiterando que no brindará apoyo si el Ejecutivo no revierte estos dos proyectos de infraestructuras.

Durante una rueda de prensa este lunes en la sede del partido, Fernández ha eludido reiteradamente adelantar la posición de su partido respecto al decreto de embargo, aunque ha vuelto a ser muy crítico con el texto procedente del Ejecutivo.

EL DECRETO ES UN COLADERO

Concretamente, ha demandado al Gobierno que escuche a la ciudadanía tras el "auténtico clamor" de las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, dado que la sociedad civil exige la "ruptura de relaciones" con Israel y un decreto de embargo efectivo.

"Es un embargo fake y tiene más agujeros que un queso gruyere, es un auténtico coladero", ha reprochado Fernández para agregar que Podemos quiere un veto a la compraventa de material militar a Israel que sea "efectivo" y sin "subterfugios", en alusión a la cláusula de excepción incluida en el texto que permite operaciones de compraventa si concurren razones de interés general.

De hecho, ha deslizado que el Gobierno puede aprobar sin tener que pasar por el Congreso un nuevo decreto que sea más ambicioso, en línea con las palabras de su líder, Ione Belarra, que instó al Gobierno que retirase el actual texto.

Aparte, al partido morado tampoco le vale la fórmula de tramitar el decreto como proyecto de ley, fórmula que permite presentar enmiendas para incluir en al iniciativa. Belarra dijo que todas las medidas que han ido por esa vía durante la legislatura acaban "durmiendo el sueño de los justos".

NO APOYAN LA "ESTRATEGIA SUICIDA" DEL GOBIERNO EN LA LEY DE MOVILIDAD

En cuanto a la Ley de Movilidad Sostenible, Fernández ha reiterado que el Gobierno no podrá contar con su apoyo si mantiene la ampliación del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia.

Al respecto, ha enfatizado que solo le piden al Gobierno "coherencia" en materia de cambio climático, dado que ser incoherente en este punto equivale a "negacionismo" climático.

"No podemos apoyar con nuestro voto la apuesta suicidada del Gobierno. Hay que decir que bata ya de irresponsabilidad de este y la práctica totalidad de gobiernos (en materia de cambio climático), ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox pide al PP que realice pruebas periciales a los migrantes que lleguen a Murcia para comprobar que sean menores

Vox pide al PP que

Baleares expresa su decepción por no llegar a un acuerdo con el Gobierno para frenar la derivación de menores migrantes

Baleares expresa su decepción por

De Andrés (PP) acusa a PNV, EH Bildu y PSE de "connivencia" con los responsables de los presuntos abusos en Bernedo

De Andrés (PP) acusa a

Vox presentará una denuncia por malversación tras pagar el Gobierno el regreso de la Flotilla "crucero de bailoteo"

Vox presentará una denuncia por

Ayuso alude a la participación de "dos miembros de ETA" en la flotilla y cuestiona su intención de llevar "paz" a Gaza

Ayuso alude a la participación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mejores zapatillas para este

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 6 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

DEPORTES

Borja Iglesias vence a los

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”