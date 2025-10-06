Espana agencias

El juez cita de nuevo a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus vínculos económicos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado citar de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos y a su ex asesor, Koldo García, los próximos días 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con García.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP dice que Sánchez no fue al funeral de Lambán y va al de Vara: "Para él hay expresidentes de primera y de segunda"

El PP dice que Sánchez

El juez ofrece a la UCM personarse como perjudicada por la presunta apropiación indebida de Begoña Gómez

El juez ofrece a la

Podemos denuncia a Netanyahu y el ministro de Defensa israelí ante la Fiscalía de la AN por el abordaje a la flotilla

Podemos denuncia a Netanyahu y

El Supremo cita a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus "ingresos irregulares y opacos"

El Supremo cita a Ábalos

El cura de Algeciras que vio al presunto yihadista atacar al sacristán asesinado: "Era como un espectro, tranquilo"

El cura de Algeciras que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid determina

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

ECONOMÍA

David Martínez, el misterioso inversor

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria