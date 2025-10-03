Espana agencias

PSOE-M acusa a PP y Vox de utilizar a las madrileñas como "rehenes de la antipolítica" con el "síndrome post aborto"

Por Newsroom Infobae

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha afirmado que la iniciativa aprobada este partes por PP y Vox sobre el "síndrome post aborto" tiene el objetivo de "utilizar a las mujeres como rehenes de la antipolítica".

"No existe un síndrome post aborto, lo que existe es un síndrome de la derecha que ha hecho una deriva hacia la ultraderecha y está utilizando a las mujeres como rehenes de la antipolítica", ha declarado la portavoz este viernes durante su visita al espacio de igualdad María de Maeztu, en el distrito de Latina, acompañada por los ediles Meritxell Tizón y Pedro Barrero.

Este martes el PP apoyaba una iniciativa de Vox en el Pleno de Cibeles que pedía que se informase en los centros sociales y sanitarios dependientes del Consistorio del "síndrome post aborto". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmaba este jueves que este presunto síndrome "no es categoría científica" y, por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechaba la coyuntura para proponer blindar el aborto en la Constitución Española.

En su visita, Maroto ha apoyado a los trabajadores de este espacio municipal para que "se nieguen a desarrollar la propuesta que sin duda ataca el libre derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el libre derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria de su embarazo".

La portavoz ha asegurado que van a "quitarle la careta" al alcalde y ha subrayado que mientras el acuerdo esté aprobado no cabe interpretación. Además, ha insistido al regidor en que pida perdón a las mujeres y que tome medidas para declarar nula la propuesta.

Maroto ha recordado que las mujeres "necesitan claridad" ante estas decisiones que "ya de por sí son complicadas" y ha confesado que "no pueden estar dentro del juego político del PP y de Vox".

Asimismo, Reyes Maroto ha asegurado que el PSOE va a hacer "todo" lo que esté en su mano para anular el acuerdo, por lo que, ha pedido a las mujeres madrileñas que estén "tranquilas".

"Lo que las mujeres madrileñas quieren saber es qué va a hacer el Equipo de gobierno, porque como digo no cabe interpretar un acuerdo que dice lo que dice y que sin duda no está amparado en la ley", ha sentenciado la portavoz socialista.

