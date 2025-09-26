Sánchez ve necesario que países árabes también reconozcan a Israel como Estado "para una coexistencia pacífica y segura"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que es necesario que "algunos países del mundo árabe" también reconozcan a Israel "para lograr una coexistencia pacífica y segura" entre el Estado israelí y el palestino.

Preguntado en una entrevista en 'ABC News', que ha recogido Europa Press, si ve más cerca el final de la masacre en Gaza tras la semana de Naciones Unidas, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que "todavía no" ve ese objetivo, si bien cree que el reconocimiento del Estado palestino "por una gran mayoría de países" es un "hito muy importante" y "clave" frente a la ofensiva israelí.

Dicho esto, Sánchez ha apuntado que también deben reconocer países del mundo árabe al Estado de Israel "para lograr una coexistencia pacífica y segura", además de liberarse de forma "inmediata" los rehenes de Hamás y permitirse la entrada de ayuda humanitaria para avanzar hacia la paz.

"Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que logramos un hito muy importante", ha reiterado Sánchez en la entrevista concedida en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sánchez, además, ha negado que reconocer el Estado de Palestina sea "recompensar a Hamás", tal y como afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Al contrario", ha apostillado el jefe del Ejecutivo, que ha recordado que presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, pidió al pueblo israelí "que detuviera la guerra y abriera un proceso político para lograr la paz y la seguridad que necesitan el pueblo israelí y, por supuesto, los ciudadanos palestinos".

"Creo que cuando afirman que esto es una recompensa para Hamás, le están reconociendo la influencia que no tienen", ha asegurado el presidente del Gobierno. "Reconocer la condición de Estado de Palestina está fortaleciendo a los moderados dentro de la sociedad palestina", ha añadido.