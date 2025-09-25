Espana agencias

El Gobierno justifica un tercer mandato de Sánchez en Moncloa aunque este defendió limitarlo a ocho años

Por Newsroom Infobae

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelva a ser candidato a las elecciones previstas para el año 2027 y considera que tiene el apoyo "masivo" de los votantes socialistas, a pesar de que en el pasado el propio Sánchez defendió limitar el mandato del jefe del Ejecutivo a ocho años.

Sánchez ya mostró el pasado mes de junio su intención de volver a ser el candidato del PSOE en 2027 y este miércoles lo reiteró, añadiendo que ya lo había hablado con su familia y con su partido. Sin embargo en el año 2014, recién elegido secretario general del PSOE propuso limitar los mandatos del presidente del Gobierno.

Al ser cuestionado por la posición que mantenía Sánchez sobre el límite de mandato en La Moncloa, López ha señalado que no conoce "esa declaración", pero considera que actualmente se está viviendo "una situación extraordinaria", según ha indicado en declaraciones al programa 'Mañaneros 360' de TVE, que ha sido recogida por Europa Press.

López considera que se están produciendo discursos y comportamientos institucionales "desconocidos" hasta ahora que suponen "un ataque a los valores civilizatorios".

Esos discursos "ultras", ha continuado, suponen un retroceso en términos democráticos, en asuntos como el feminismo o la lucha contra el cambio climático tienen como principal representante a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Vox, que estuvo cerca de entrar en el Gobierno central de la mano del PP, según ha alertado.

Para López deben mantenerse "firmes" ante esa "amenaza" y así "defender la democracia, el feminismo, los derechos y la justicia social", ha recalcado. Según el ministro, en este contexto Sánchez se ha convertido "en un referente mundial" y tiene "una voz potente en el mundo".

PROMESA DE REGENERACIÓN EN 2014

En el año 2014, tras ser elegido secretario general del PSOE por primera vez, Sánchez puso sobre la mesa un paquete de medidas de regeneración democrática, que incluía la limitación de mandatos para el jefe del Ejecutivo y otras medidas como la eliminación del indulto con fines políticos, la reforma de la ley de incompatibilidades para acabar con las denominadas "puertas giratorias" y también la reforma de la ley de partidos para acabar con las donaciones de empresas a los partidos.

Dos años más tarde, en febrero de 2016, Sánchez firmó un acuerdo de investidura con el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que incluía la limitación del "plazo máximo de ocho años consecutivos para ejercer el cargo de Presidente del Gobierno". No obstante, el pacto no llegó a materializarse porque ambas formaciones no contaban con los votos suficientes para investir al líder socialista.

El actual presidente acumula ya siete años consecutivos en La Moncloa, donde llegó en 2018 tras una moción de censura contra su antecesor Mariano Rajoy. Si completa la legislatura llegaría a los 9 años como presidente y si suma un mandato más podría llegar a los 13 años en el poder, periodo similar al que estuvo Felipe González.

