Vox dice que desvío de dinero de grupos parlamentarios al partido es "legal" y justifica que PP y PSOE también lo hacen

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha sostenido este lunes que el desvío de dinero de grupos parlamentarios al partido es "legal" y ha apuntado al PP y al PSOE por llevar a cabo también esta práctica, después de su exportavoz en Baleares, Idoia Ribas, haya denunciado presiones para llevar a cabo estos desvíos de "cantidades ingentes".

Ribas, actualmente diputada no adscrita en el Parlamento balear, aseguró que una de las primeras decisiones de la actual líder del partido en las islas, Manuela Cañadas, fue pasar del 10 al 50% el dinero del grupo al partido, a sus espaldas y sin autorización. Respondía así al vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que tildó a Ribas, al también no adscrito Agustín Buades y a la exconsellera insular en Menorma Maite de Medrano de "estafadores".

En rueda de prensa este lunes en la sede nacional del partido, Fúster ha explicado que esta cesión de fondos es "legal" y ha subrayado que las cuentas de Vox están auditadas por el Tribunal de Cuentas. Además, ha justificado que ese dinero es necesario porque el partido "proporciona unos servicios vitales" a los grupos parlamentarios, entre los que ha mencionado "seguridad, una oficina técnica o jornadas de coordinación".

MÁS DINERO PARA DISENSO

Además, ha apuntado al PP y al PSOE por llevar a cabo prácticas similares, aunque con montantes mucho más elevados. Fúster, citando al Tribunal de Cuentas, ha asegurado que PP y PSOE obtienen cinco y 8,6 millones de grupos municipales, mientras que Vox únicamente 136.000 euros.

Ribas aludió directamente a la Fundación Disenso, presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal, como destinataria del dinero. Según la memoria de cuentas de Vox de 2024, los últimos datos disponibles, el partido le donó dos millones de euros.

Fúster ha alabado la labor de la fundación, que funciona como un 'think tank' y se encarga de gestionar las alianzas y relaciones internacionales de Vox, y ha defendido que reciba mucho más dinero que el que recibe. "Siete, setenta o setecientos son pocos para la labor tan impresionante que realiza en todo el mundo, algún día habrá que levantarle un monumento", ha zanjado el portavoz.

