Podemos reitera el 'no' de Podemos al traspaso de inmigración a Cataluña: "Es una línea roja"

Por Newsroom Infobae

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reiterado este lunes el 'no' de la formación morada al traspaso de inmigración a Cataluña por ser "una línea roja" y tener, a su juicio, motivos claros y abiertamente racistas, y también se ha referido a Junts, a quienes ha atribuido tener postulados abiertamente racistas y xenófobos.

"Estamos hablando de una ley que en su preámbulo, en su exposición de motivos, llega a decir barbaridades racistas, como que la inmigración es un problema y es un peligro para la cohesión social. Y, evidentemente, nosotros aquí no vamos a votar a favor, estamos radicalmente en contra", ha asegurado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha afirmado que Junts tiene postulados, según él, abiertamente racistas y xenófobos y que el motivo de la ley responde a una pugna de los posconvergentes con Aliança Catalana: "Esta proposición de ley se debe a esa pugna que Junts tiene con Aliança Catalana para ver quién es más racista".

Preguntado por las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, en que tachó este fin de semana de anticatalanismo que partidos como Podemos vean racista el texto sobre la delegación de competencias de inmigración, se ha referido a ellas como "una auténtica tontería" y ha apuntado que su formación está a favor del derecho a decidir del pueblo catalán, textualmente.

ES "MENTIRA" QUE PODEMOS QUIERA ELECCIONES

Ha subrayado que es "mentira" que Podemos quiera elecciones y ha apuntado que lo que el partido quiere es, en sus palabras, que el Gobierno haga políticas de izquierdas.

"Si este gobierno en algún momento quiere llevar a cabo e implementar medidas progresistas y de izquierdas, pues tendrá mucho más sencillo contar con los votos de Podemos", y lo ha ejemplificado en medidas en vivienda, transportes o la ruptura de relaciones con Israel.

Sobre las absoluciones por supuestos fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores tras la alerta de la Fiscalía General del Estado (FGE), ha considerado un "bulo" la atribución del ministerio que encabeza la ministra Ana Redondo a un error técnico ya que, para él, las pulseras nunca han dejado de funcionar y son absolutamente eficaces y efectivas para impedir agresiones a las mujeres maltratadas.

