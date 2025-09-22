Espana agencias

La Abogacía garantiza la protección a "todos los juristas" implicados en la defensa de los derechos humanos en Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fundación Abogacía y Derechos Humanos formará parte del grupo de trabajo coordinado por Unión Profesional para garantizar la protección de los profesionales y la asistencia a la población civil en Gaza.

El pleno del Consejo General de la Abogacía, en su reunión del pasado viernes, manifestó su "profunda preocupación por el incumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario en la región y la grave situación humanitaria que se vive en la Franja".

Según ha explicado en un comunicado, la Abogacía encargó a su Fundación Abogacía y Derechos Humanos que lidere el trabajo necesario desde el ámbito jurídico "para garantizar la aplicación efectiva del Derecho Internacional y proteger a todos los juristas que, en condiciones especialmente difíciles, se están implicando en la defensa de los derechos humanos en Gaza".

La Abogacía se suma así a la reciente iniciativa de Unión Profesional, que agrupará a Fundaciones y ONGs vinculadas a los Consejos Generales y Colegios Nacionales miembros de Unión Profesional, con el objetivo de canalizar de forma conjunta y con una voz más fuerte la garantía y el respeto al ejercicio profesional en zonas de conflicto como medio para salvaguardar la asistencia humanitaria a la población civil.

"En la Franja de Gaza está ocurriendo a ojos del mundo una masacre genocida por parte del ejército israelí que dinamita los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al atacar a la población civil de manera indiscriminada y al impedir que asistencia vital llegue sin obstrucciones ni demoras a la población", ha denunciado este lunes Unión Profesional.

"La masacre ha convertido además a la comunidad profesional -periodistas, sanitarios, docentes- en objetivo de guerra, atentando contra todos los principios deontológicos y humanitarios al elegir como blancos deliberados hospitales, escuelas y puestos de socorro", ha añadido.

La Fundación Abogacía y el Consejo General han reiterado además su "máxima prioridad a la defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional", y continuarán trabajando, en coordinación con Unión Profesional y el resto de entidades, "para garantizar la protección de los profesionales y la asistencia a la población civil en Gaza".

Asimismo, la Fundación Abogacía expresa su voluntad de colaborar activamente con todas las asociaciones, fundaciones y entidades del ámbito jurídico que compartan este compromiso, sumando esfuerzos para fortalecer la protección de la población civil y el respeto a la legalidad internacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso prevé aumentar su presupuesto casi un 10% en 2026 hasta superar los 121 millones de euros

El Congreso prevé aumentar su

Yolanda Díaz asegura que la derecha da "oxígeno" al Gobierno con su postura sobre Gaza y la reducción de jornada

Yolanda Díaz asegura que la

Un juzgado de Madrid envía a Peinado otra querella contra Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

Un juzgado de Madrid envía

Rueda ve "gravísimo" lo sucedido con las pulseras antimaltrato: "Debería explicarse y solucionarse"

Rueda ve "gravísimo" lo sucedido

La juez imputa a una de las primeras investigadas por el 'caso Jubany' y pide pruebas de ADN

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva jueza imputa a

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

ECONOMÍA

Un detective investiga a una

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

DEPORTES

Andy Murray habla sobre Carlos

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”