Sánchez acusa a la derecha y la ultraderecha de "hipocresía" y de atacar la libertad de expresión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo a la derecha y a la ultraderecha de "hipocresía" y de atacar la libertad de expresión, que considera la libertad más importante.

Así se ha pronunciado en la Festa de la Rosa, celebrada anualmente por el PSC en Gavà (Barcelona), donde también han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, y a la que también ha asistido el ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu, ante unas 15.000 personas según el PSC.

Sánchez ha pronunciado estas palabras tras la retirada del programa televisivo estadounidense del presentador Jimmy Kimmel, tras los comentarios que hizo acusando al movimiento MAGA de estar tratando de obtener rédito político del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.