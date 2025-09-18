Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar con un cuchillo a su mujer en Cartagena (Murcia)

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Cartagena ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar presuntamente a su mujer en la diputación cartagenera de El Algar, en la Región de Murcia, el pasado martes.

Al hombre, de 66 años, se le investiga por un presunto delito de asesinato, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

Entre las diligencias practicadas durante la mañana de este jueves, la magistrada ha tomado declaración a los vecinos que acudieron al lugar de los hechos en primer lugar y a varios familiares. Además, está pendiente de recibir el informe sobre la salud mental del acusado.

La Guardia Civil procedió el pasado martes a la detención del varón. El cuerpo sin vida de la mujer, de 64 años, la primera víctima mortal por violencia de género en la Región en 2025, fue hallado esa misma mañana con signos de violencia por arma blanca. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

El Ministerio de Igualdad confirmó este miércoles que se trata de un caso de violencia de género y elevaba a 28 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y a 1.322 desde 2003.

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Cartagena ha incoado un procedimiento jurado para investigar el posible homicidio de esta mujer, tras recibir la inhibición del juzgado de Instrucción 5 de la localidad, que se encontraba de guardia este martes y que practicó la diligencia de levantamiento del cadáver.

Así, el hombre será juzgado por un jurado popular, una vez que se señale la vista oral.