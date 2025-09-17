Espana agencias

Sira Rego carga contra Ayuso, "amiga de genocidas", por prohibir símbolos de apoyo a Palestina en los colegios

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha arremetido este miércoles contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha llamado "amiga de genocidas" por "prohibir símbolos palestinos en los colegios" madrileños, lo que considera "extraordinariamente grave" por tratarse de una "vulneración de la libertad de expresión".

Así lo ha dicho Rego antes de abandonar el Congreso, donde ha acudido a la sesión de control al Gobierno, para reunirse con un grupo de escolares y docentes de la Comunidad de Madrid que están llevando a cabo actividades de apoyo al pueblo gazatí.

Tras criticar a Ayuso, la ministra ha garantizado que su ministerio va a poner a disposición de esos grupos de escolares "que están movilizándose de manera solidaria para reivindicar los Derechos Humanos y el fin del genocidio", "instalaciones y recursos" para que puedan seguir haciéndolo.

RETA AL PP A IR A PALESTINA

Además, ante las reticencias de dirigentes 'populares' a hablar de genocidio en Gaza, Rego ha aprovechado para invitar a la presidenta madrileña, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, a visitar a su familia en Cisjordania.

"Yo no puedo entrar, a mí me han prohibido la entrada, pero ellos no tendrán ningún problema, yo les invito a pasar un fin de semana con mi familia en Cisjordania porque seguramente eso les pueda servir de indicador para entender cómo sufre y qué está sucediendo", ha enfatizado.

También se le ha preguntado sobre la prohibición de símbolos palestinos en centros escolares al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha tachado de "deleznable" la actitud del PP y le ha acusado de estar situándose "al lado de la ignominia de la Historia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irene Montero visita a los refugiados palestinos en Jordania y Líbano

Irene Montero visita a los

Garriga dice que "gracias a Vox" el castellano será vehicular en la educación y pide al PP que "se relea" el acuerdo

Garriga dice que "gracias a

Almeida condena lo "obsceno e inhumano" del Gobierno del "oportunismo": "Yo no voy a jugar con el sufrimiento gazatí"

Almeida condena lo "obsceno e

La OTAN concretará el viernes la aportación española a la 'Operación Centinela Oriental' contra Rusia, según Robles

La OTAN concretará el viernes

Albares asegura que el embargo de armas a Israel es "cuestión de días" y reclama "llamar a las cosas por su nombre"

Albares asegura que el embargo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenados a ocho y seis

Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Un abogado recomienda no ejercer este derecho en un juicio penal: “Probablemente vas a empeorar la defensa”

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza como “cortina de humo” para tapar los escándalos: “No defiende ninguna causa de honor”

Este fue el reto de un jefe en una empresa de Estados Unidos: pidió ubicar España en el mapa y desató una ola de despidos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Esto es lo que pagará la Seguridad Social si te conceden una incapacidad permanente total: “Todo sale de un cálculo”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”