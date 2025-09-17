Espana agencias

Rufián aplaude que el rey hable de Gaza como "crisis humanitaria insoportable", pero ve importante hablar de genocidio

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha saludado este miércoles que Felipe VI se haya referido a la situación de la Franja de Gaza como "crisis humanitaria insoportable", aunque ve importante hablar de "genocidio", "sobre todo" después del informe de la ONU que así lo concluye.

"Me parece bien", ha señalado el portavoz parlamentario en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre las palabras del rey. "Israel ha tenido que matar muchísimo para que gente así se posicione. Creo que calibra mucho lo que está haciendo en Gaza que gente como Felipe de Borbón se pronuncie de esta manera", ha señalado.

Preguntado por si es "importante" utilizar la palabra "genocidio", Rufián ha señalado que sí, "sobre todo después de la investigación de la ONU que así lo declara". No obstante, a su juicio, "no hacía falta" llevar a cabo esa investigación.

"Al final, quemar a niños en tiendas de campaña de campos de refugiados, perseguir a población civil, utilizar la propaganda como arma de guerra, ya lo hicieron los nazis hace muchísimos años y se lo estamos volviendo a ver", ha explicado. "La diferencia con Auschwitz y Gaza es que (ahora) lo podemos parar", ha rematado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El novio de Díaz Ayuso desiste de pedir 300.000 euros de fianza al fiscal general ante la "garantía" de su patrimonio

El novio de Díaz Ayuso

Montero afea a Feijóo sus "malabarismos" con Gaza y el PP dice que Sánchez no puede gobernar "justificando la violencia"

Montero afea a Feijóo sus

El PP comienza a tramitar en el Senado una ley para inhabilitar políticamente a quienes enaltezcan el terrorismo

El PP comienza a tramitar

Marlaska asegura que prefiere el dispositivo de la Policía en La Vuelta que las cargas del 1-O "para no conseguir nada"

Marlaska asegura que prefiere el

Torres denuncia el "fango" del PP por acusarle de estar alineado con la trama Koldo: "Esperaré sus disculpas"

Torres denuncia el "fango" del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PLD Space consigue un contrato

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza como “cortina de humo” para tapar los escándalos: “No defiende ninguna causa de honor”

Este fue el reto de un jefe en una empresa de Estados Unidos: pidió ubicar España en el mapa y desató una ola de despidos

La Guardia Civil esclarece una estafa por el método del hijo en apuros en el que la víctima realizó ocho transferencias por valor de 9.680 euros

GMV elaborará un nuevo sistema de seguridad de vuelo espacial para la Space Data Association

ECONOMÍA

Esto es lo que pagará

Esto es lo que pagará la Seguridad Social si te conceden una incapacidad permanente total: “Todo sale de un cálculo”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de septiembre

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son los tres derechos que tienen todos los trabajadores y la mayoría desconocen”

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”