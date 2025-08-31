Espana agencias

Sánchez denuncia la "injusta" revocación de visados a Palestina y exige que se escuche su voz en la ONU

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este sábado al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, el "firme apoyo" de España tras la decisión de Estados Unidos de revocar los visados a los delegados palestinos que iban a participar en la próxima semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"He hablado con el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, Abbas para expresarle el firme apoyo de España tras la injusta revocación de los visados a los delegados palestinos en la próxima semana de alto nivel de la ONU", ha escrito Sánchez esta mañana en la red social 'X'.

En su mensaje, el jefe del Ejecutivo español ha subrayado que Palestina "tiene derecho a hacer oír su voz en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales". Asimismo, ha denunciado que "los ataques a civiles en Gaza "son inhumanos y deben cesar inmediatamente".

Pedro Sánchez también ha recalcado la necesidad de "permitir el paso de la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población". "Aplicar la solución de los dos Estados es el único camino para la paz", ha zanjado en su tuit.

En la misma línea, durante una reunión de ministros de la Unión Europea que se celebra este sábado en Copenhague, el titular español de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha calificado la medida de Estados Unidos de "inaceptable".

EE.UU. JUSTIFICA SU DECISIÓN E ISRAEL LA AGRADECE

La reacción del presidente del Gobierno de España llega después de que Estados Unidos anunciara la revocación de visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), empezando por Abbas, de cara a la próxima Asamblea General de la ONU que comenzará en septiembre. Washington ha aclarado que concederá una exención a los integrantes de la misión permanente palestina ante Naciones Unidas.

El Departamento de Estado justificó la medida en el "incumplimiento de compromisos" y en "socavar las perspectivas de paz", además de acusar a la OLP y a la Autoridad Palestina de "no repudiar sistemáticamente el terrorismo" y de intentar eludir negociaciones con Israel mediante "campañas de guerra jurídica internacional".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino expresó su "profunda consternación" por la decisión, que calificó de "flagrante violación" del Acuerdo sobre la Sede de la ONU de 1947, y ha instado a su secretario general, António Guterres, al Consejo de Seguridad y a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a detener la implementación de la resolución.

Israel, por su parte, ha agradecido públicamente la decisión de Washington. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, envió un mensaje de apoyo al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y al presidente Donald Trump por "exigir responsabilidades a la OLP y a la Autoridad Palestina" y "apoyar a Israel una vez más".

Mientras, la oficina del secretario general de la ONU ha confirmado que está en contacto con el Departamento de Estado estadounidense "en el marco del Acuerdo de Sede" para recabar información sobre la decisión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Teruel Existe recoge apoyos en Vinaroz (Castellón) para reclamar laconstrucción de la A-68

Teruel Existe recoge apoyos en

La Diputación de Ourense asume la extinción del incendio del vertedero de A Rúa mediante una contratación de emergencia

La Diputación de Ourense asume

Barbón llama a la "pruedencia" en zonas afectadas por incendios forestales: "Se sigue trabajando en enfriar el terreno"

Barbón llama a la "pruedencia"

El PP pide al Gobierno un "plan de choque" para que las familias puedan afrontar el inicio del curso escolar 2025-2026

El PP pide al Gobierno

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

Melilla acusa al Gobierno central
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ingeniero español explica cuáles

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros durante unas tres horas

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 30 de agosto

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cristina Clemente, notaria, aclara la verdad sobre el truco para evitar el Impuesto de Sucesiones: “No existe una cláusula secreta”

Alemania propone una pensión de 10 euros al mes para los niños mayores de 6 años: los padres deberán invertir el dinero en acciones

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal