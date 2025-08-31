Espana agencias

Noruega publica su intermediación entre el Gobierno español y ETA en 2005, en la que se le pidió "discreción"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega ha publicado por primera vez el detalle de su intermediación entre el Gobierno español, --liderado entonces por José Luis Rodríguez Zapatero--, y ETA, que se le solicitó en el año 2005, en la que se le pidió "discreción" para "establecer contacto con el movimiento rebelde ETA con el fin de sentar las bases de una solución".

El relato de los hechos desde el punto de vista del Gobierno de Noruega se ha publicado en un libro blanco llamado 'Norway's efforts for peace and conflict resolution in a troubled world' (Los esfuerzos de Noruega por la paz y la resolución de conflictos en un mundo problemático).

En su relato, describe a ETA como un "movimiento rebelde" y un "proceso" que es ejemplo de cómo "un orientador internacional no gubernamental como el Centro para el Diálogo Humanitario (una plataforma común impulsada por el Gobierno noruego para intermediar entre las partes de un conflicto y general confianza) podría necesitar la asistencia de un Estado para desempeñar funciones complementarias".

Tal y como recoge el documento, los gobiernos de diversos partidos habían "intentado dialogar con el movimiento sin éxito", y fue en 2005 cuando el gobierno español "solicitó informalmente al Centro para el Diálogo Humanitario ayuda para establecer contacto con el movimiento con el fin de sentar las bases de una solución", una "diplomacia híbrida crucial para que las partes se sentaran a negociar" y que el Gobierno de España buscaba fuera "discreto".

SIN ACUERDO FINAL

"El proceso fue políticamente controvertido en España, y las autoridades buscaban un orientador internacional no gubernamental discreto para mantener cierta distancia de las conversaciones y evitar la internacionalización", se detalla, para añadir que también "se necesitaba el apoyo de los Estados (europeos) para el proceso".

El libro blanco explica que, junto con Suiza, Noruega contribuyó "con lugares de encuentro seguros, transporte, facilitación de conversaciones y como testigo", para lo que "las experiencias del gobierno británico y del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en el proceso de paz en Irlanda del Norte" fueron "importantes".

Durante el proceso "hubo varias interrupciones en las negociaciones", mientras que, relata el documento, "los esfuerzos policiales para contrarrestar el movimiento continuaron en paralelo a las conversaciones, y ETA no cesó su actividad armada. Nunca se llegó a un acuerdo final".

Sin embargo, explica, la "combinación de presión" de las autoridades españolas y la facilitación de las conversaciones con el apoyo de Noruega "creó una dinámica que contribuyó" a que ETA declarara unilateralmente en 2011 el fin de su actividad armada, para después disolverse en 2018.

El apunte sobre ETA concluye explicando que la banda "fue eliminada de la lista de organizaciones terroristas de la UE en 2022. Partes del movimiento político vasco existen ahora como partidos políticos legales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Justicia inaugura un nuevo curso judicial sin bloqueos en el CGPJ y con la mirada puesta en el fiscal general

La Justicia inaugura un nuevo

El PSOE defiende su gestión en la crisis de incendios frente a un PP que ha "polarizado" y ha "fracasado" en prevención

El PSOE defiende su gestión

El horizonte del Constitucional ante el nuevo año judicial: Cerdán, Puigdemont y la salida de Conde-Pumpido

El horizonte del Constitucional ante

El Ayuntamiento de Barcelona constata su apoyo a la Global Sumud Flotilla

El Ayuntamiento de Barcelona constata

Feijóo contrapone la colaboración de las CCAA en los incendios a la actitud del Gobierno, "siempre de perfil"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el rescate por

Así fue el rescate por parte de los bomberos de un burro que quedó atrapado en un pozo en Robledo de Chavela, Madrid

Condenada a dos años de prisión una directora financiera que estafó más de 154.000 euros a la empresa de fruta para la que trabajaba

La Guardia Civil detiene a un fugitivo de la lista de los más buscados de la Justicia italiana, líder de una mafia dedicada al tráfico de drogas y la extorsión

La DGT advierte: estas son las horas que recomienda para evitar atascos a la vuelta de vacaciones

La reducción de la jornada laboral, la reforma de la carrera judicial y la norma “anti-Montoro”: las prioridades del Gobierno a la vuelta de las vacaciones

ECONOMÍA

Una jubilada gana 71,5 millones

Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería, pero pierde todo su premio una semana después por culpa de una aplicación

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 agosto

Puente acusa a Ryanair de “ejercer presión” tras la subida de las tasas de Aena: “Creen que me pueden hacer daño a mí”

Iñaki Arcocha, experto en economía, sobre el ahorro moderno: “¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés? ¿Todos esos caprichos?”

DEPORTES

La nueva vida de la

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno

La tenista Coco Gauff tiene 21 años y ya sigue un plan para la longevidad: entrenamientos “aburridos”, ensalada de frutas y otros secretos