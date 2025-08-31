Espana agencias

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

El vicepresidente primero de Melilla y secretario general del Partido Popular (PP) regional, Miguel Marín, ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que considera una "incapacidad" para dar solución al problema de los menores migrantes no acompañados y por "excluir a Cataluña y al País Vasco del reparto" de acogida.

En declaraciones a los periodistas, Marín ha denunciado que el Gobierno central no haya dotado a las comunidades y ciudades autónomas de la financiación ni de los recursos materiales necesarios para hacer frente a esta situación. "Criticamos el abandono durante estos siete años de esa competencia estatal por parte del Gobierno sanchista, del Gobierno socialista, y criticamos también que no haya sido capaz de resolver este problema otorgando a las comunidades autónomas los recursos materiales y económicos necesarios para atender esa exigencia", ha subrayado.

El dirigente popular ha incidido además en lo que calificó como una "doble vara de medir" del Gabinete que conforman PSOE y Sumar al excluir del reparto a Cataluña y al País Vasco. "¿Y por qué el señor Sánchez quita de esta ecuación a Cataluña y al País Vasco? ¿Por qué?", se ha preguntado Marín, reclamando al Ejecutivo una explicación sobre este trato diferencial.

Según el vicepresidente melillense, esta exclusión evidencia "una falta de compromiso real del Gobierno central" con el conjunto de territorios que afrontan en primera línea la llegada de menores migrantes.

El vicepresidente primero de Melilla y secretario general del Partido Popular (PP) regional, se ha pronunciado así después de que el Ejecutivo de la Nación declarara en el último Consejo de Ministros de esta semana la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho tras la petición formal de estos territorios, una vez aprobado en el pasado Consejo de Ministros el Real Decreto de Capacidad Ordinaria de los sistemas de acogida. La declaración se produce tras comprobar que la comunidad y las dos ciudades autónomas multiplican al menos por tres su capacidad ordinaria de acogida.

A partir de este momento, se pone en marcha el protocolo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que en su artículo 5 recoge el procedimiento para la reubicación y traslado de personas menores de edad en el marco de una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Asimismo, en el artículo a quedan recogidas las actuaciones a realizar para dar cumplimiento a las previsiones del Plan de respuesta solidaria.

