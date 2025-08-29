Espana agencias

Greta Thunberg y Ada Colau zarparán con la Flotilla que sale este domingo de Barcelona hacia Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

La activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, formarán parte de la Global Sumud Flotilla junto a cientos de activistas de 44 países de todo el mundo zarparán este domingo desde el Puerto de Barcelona en la "mayor misión humanitaria de la historia" rumbo a Gaza para llevar todo tipo de material humanitario, comida y agua.

Thunberg ya había intentado --sin éxito-- romper el cerco israelí en una anterior convocatoria, así como la exlíder de los Comuns, quien también trató de enrolarse en la flotilla que intentó salir desde Estambul en abril.

También se subirán al barco otros activistas, diferentes artistas y representantes políticos, como la coordinadora de Podemos Baleares y concejal del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y la diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo.

JORNADAS CULTURALES

Los activistas que se embarcarán en la flotilla han comenzado a llegar este viernes a Barcelona para recibir una formación intensiva durante el fin de semana, en el que también se celebrará unas jornadas culturales y reivindicativas en el Moll de la Fusta de la capital catalana, con conciertos, charlas, talleres y una despedida a la expedición.

Este viernes a las 17 horas comenzarán estas jornadas, con actuaciones musicales de Tribade, la batucada Escandalera y DJ Marikarmen Free.

El sábado y domingo también contarán con conciertos de Lluís Llach, Clara Peya, Macaco y Svetlana, así como los artistas palestinos Marwan, Sol Band, Althroode, Sofree, Makimakkuky y Sama Abdulhad.

Este espacio también acogerá charlas y actividades político culturales con la colaboración de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Comunitat Palestina, Sanitarios y Juristas por Palestina y otras entidades.

SE SUMARÁN BARCOS EN TÚNEZ

Se trata de la primera vez que sale una flotilla directa desde España hasta Gaza, y los organizadores de la expedición explicaron que se escogió la ciudad de Barcelona porque "es uno de los puertos más importantes en luchas y en movimientos sociales".

En cada uno de los barco habrá periodistas, médicos y representantes políticos, además de activistas, y algunos representarán ejes concretos, ya que habrá embarcaciones como la de la mujer o una formada por veteranos del ejército de Estados Unidos.

La previsión es que la flotilla, que saldrá en comitiva el domingo por la mañana, llegue a Túnez el jueves 4 de septiembre, desde donde saldrán otros barcos para sumarse a la expedición.

LLEGADA A GAZA EN 7 U 8 DÍAS

Asimismo, los organizadores prevén que haya más puertos del mar Mediterráneo que participen en la flotilla, así como embarcaciones que simplemente saldrán a la mar de manera simbólica para acompañar y apoyar la misión.

Tras siete u ocho días de viaje desde la capital catalana, las embarcaciones prevén llegar a Gaza y poder descargar todo el material transportado, una acción que confían realizar con la intervención de los diferentes gobiernos.

Los organizadores se han mostrado esperanzados en poder conseguir su objetivo, pese a posibles impedimentos por parte del Gobierno israelí, ya que recuerdan que en 2008 se logró llegar por mar a Gaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Illa aboga por impulsar un cambio en la política forestal de Cataluña: "Hay demasiado bosque"

Illa aboga por impulsar un

Yolanda Díaz pide "respuesta" de Feijóo ante los "raudales de odio" de Abascal sobre el Open Arms y pide "más humanidad"

Yolanda Díaz pide "respuesta" de

El PP lleva al Congreso su propuesta de Registro de Pirómanos y la "obligación" de ponerles pulseras telemáticas

El PP lleva al Congreso

La inflación interanual en Francia baja una décima en agosto al 0,9 %

Infobae

La bolsa española eleva al 0,28 % su caída tras la apertura por el retroceso de la banca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El día más feliz de

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este sábado

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La ley por hospitalización que mucha gente desconoce, según un abogado: “La empresa está obligada a dártelo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”