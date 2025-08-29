Espana agencias

España llama a Francia a "dinamizar" el futuro sistema aéreo de combate y Alemania avisa de que los contratos se cumplen

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves que España, Alemania y Francia deben trabajar "conjuntamente" en el programa FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), después de conocerse que París está bloqueando la entrada a la siguiente fase del proyecto porque quiere liderarlo en solitario. España habla de la necesidad de "dinamizarlo", pero Alemania va más allá y avisa a París de que "los contratos se hacen para cumplirlos".

"Hoy en día todos los países tienen que trabajar conjuntamente y creemos que este programa esencial tiene que seguir", ha indicado la ministra en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo alemán, Boris Pistorius, sin mencionar concretamente la pretensión de Francia.

Robles, que ha resaltado que el programa para construir un caza europeo contribuye a la creación de una Europa de la defensa, en el marco del rearme ante las amenazas que plantean Rusia y el nuevo escenario geopolítico, ha defendido la capacidad de la industria de la defensa española para participar en el programa. Es "fuerte, capaz y comprometida", ha dicho. Así, ha reclamado "dinamizar" e "impulsar" el FCAS. "Tenemos que dinamizarlo lo máximo posible", ha abundado la ministra.

De su lado, Pistorius ha advertido a Francia de que los contratos "se hacen para cumplirlos" y que para modificarlos son necesarias negociaciones entre las partes involucradas, según ha informado la agencia de noticias alemana DPA. En este contexto, ha invitado a España y Francia a una reunión en octubre en Berlín para abordar el futuro del programa para desarrollar el caza. El objetivo es "identificar los obstáculos" en su progreso "y hacerlos desaparecer", ha indicado.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirán este viernes en la localidad francesa de Toulon, pero el futuro del FCAS no está sobre la mesa en estas consultas. Según Merz, la decisión "conjunta" sobre cómo proceder se tomará en el último trimestre de 2025.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno gallego aprobará este viernes ayudas que cubrirán casas, viñas o granjas dañadas por los incendios

El Gobierno gallego aprobará este

Los Reyes trasladaron en Verín (Ourense) su "gratitud y reconocimiento" a los que lucharon contra los incendios

Los Reyes trasladaron en Verín

Bolaños censura el mensaje de Abascal contra 'Open Arms' y advierte de que los discursos de odio generan violencia

Bolaños censura el mensaje de

España protesta formalmente ante Rusia por el "inaceptable" ataque contra Kiev, que ya ha dejado una veintena de muertos

España protesta formalmente ante Rusia

IU alerta de la "proliferación de agresiones fascistas" tras el ataque a un periodista y pide explicaciones al Gobierno

IU alerta de la "proliferación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal pide “hundir” el barco

Abascal pide “hundir” el barco de Open Arms: “Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo”

Ultras agreden al periodista de ‘Diario Red’ Román Cuesta a las puertas de su casa: “Les ha salido mal la cosa”

Albares convoca al encargado de negocios de la Embajada de Rusia tras el ataque contra la sede de la Unión Europea en Kiev

‘Dos tumbas’ el nuevo thriller de Netflix protagonizado por una abuela detective escrito por Carmen Mola

El “experimento de la cicatriz”: la prueba de que tu cerebro es tu peor enemigo

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 28 agosto

“Que no se te caiga el mundo encima”: lo que debes saber si el INSS te niega la incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Así puedes solicitar tus informes médicos para pedir la incapacidad permanente, según un abogado: ”Están obligados a dártelos”

La patronal de El Corte Inglés e Ikea pide implementar un plan de inmigración para cubrir 16.000 vacantes: el 80% de las empresas necesita trabajadores

DEPORTES

Así han quedado los cruces

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”

Jorge Vilda habla sobre la polémica con las habitaciones: “Las puertas estaban entornadas con el pestillo echado”

La FIFA cambia el horario de la final de la Champions: adiós a las 21 horas, se jugará a las 18

El ciclista Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, hospitalizado tras ser atropellado mientras entrenaba