Patxi López replica a Feijóo: "Pulseras deberían haber tenido algunos para saber donde estaban" durante los incendios

Por Newsroom Infobae

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha replicado este martes a la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tener geolocalizados a los pirómanos mediante pulseras electrónicas que esos dispositivos los tendrían que haber portado "algunos" para saber dónde estaban cuando se producían los incendios.

Lo ha dicho en referencia a responsables autonómicos del PP, a los que ha acusado de no ejercer las competencias que le correspondían en esta materia. "Si uno gobierna sólo para festejos, los problemas de agravan", ha incidido.

"No voy a decir lo que dijo alguien el otro día, de que pulsera debían haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar a pie de fuego combatiendo los incendios", ha comentado López, descalificando una de las 50 propuestas lanzadas este lunes por Feijóo en el marco del plan para la lucha contra incendios.

"Las ocurrencias mejor dejarlas para otro momento y mejor asumir las responsabilidades que tienen cada uno", ha incidido el dirigente socialista en declaraciones en el Congreso antes de acudir a la reunión de la Diputación Permanente, en la que el PP va a defender la petición de comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez y de ocho ministros.

"SE TOMAN EL SENADO A CACHONDEO"

Entre otras cosas, el PP reclama la convocatoria de un Pleno extraordinario esta misma semana para que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, den cuenta de la gestión de los incendios.

López ha recordado que ellas dos, más los responsables de Interior y Agricultura, darán explicaciones esta misma semana en el Senado, precisamente a propuesta del PP, y ha criticado que reclamen que acudan también al Congreso a decir lo mismo.

"¿Se toman a cachondeo el Senado?", ha preguntado a los 'populares', a los que ha acusado de querer hacer solo "ruido". "Nosotros no estamos para jugar a seguir alimentando el ruido y nos vamos a oponer", ha zanjado.

