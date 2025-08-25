Espana agencias

Evergrande, expulsada de Bolsa de Hong Kong tras mantener acciones congeladas por 18 meses

La firma inmobiliaria, endeudada por más de 330.000 millones de dólares, perdió presencia bursátil tras incumplir requisitos clave y mantener suspendida la negociación de sus títulos, marcando un nuevo capítulo en la crisis financiera del sector en China

Por Newsroom Infobae

Guardar

Shanghái (China), 25 ago (EFECOM).- El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande fue expulsado este lunes de la Bolsa de Hong Kong, luego de que sus acciones permanecieran congeladas por más de 18 meses, un período en el que no fue capaz de cumplir con las condiciones que le había impuesto el parque para reanudar su cotización.

El pasado 12 de agosto, Evergrande informó que había recibido una carta del operador bursátil confirmando que, al haber superado el plazo máximo -finalizado el 28 de julio-, el Comité de Cotización había decidido cancelar su participación en el mercado a partir de hoy a las 09.00 hora local (01.00 GMT).

Según la normativa de la Bolsa de Hong Kong, el operador puede expulsar a cualquier compañía cotizada que haya mantenido la negociación de sus acciones congeladas durante un período continuo de 18 meses, y en marzo de 2024 ya había advertido a Evergrande que así lo haría en caso de no cumplir con los requisitos a tiempo.

Entre esas exigencias iniciales, destacaban la obligación de "que la orden de liquidación contra la compañía sea retirada o desestimada y que los administradores judiciales sean liberados" de sus actuales cargos.

Posteriormente, la Bolsa reclamó también que Evergrande publicara todos sus resultados financieros pendientes y demostrara la "integridad y capacidad" de su directiva.

Las acciones de Evergrande están suspendidas desde el 29 de enero de 2024, cuando un tribunal de Hong Kong ordenó su liquidación.

En la fecha en mención, los títulos de la compañía se cotizaban a 0,16 dólares de Hong Kong (0,02 dólares ó 0,02 euros), una caída de prácticamente un 99,5 % con respecto al pico máximo que habían registrado en octubre de 2017, de 31,55 dólares de Hong Kong (4,04 dólares ó 3,46 euros).

La empresa inmobiliaria advirtió a los accionistas e inversores que, aunque los títulos seguirán siendo válidos, dejarán de estar listados y negociarse en Hong Kong y ya no estarán sujetos a las normas de cotización.

Evergrande, con un pasivo de unos 330.000 millones de dólares, entró en impago en 2021, tras sufrir una crisis de liquidez por las restricciones impuestas por Pekín a la financiación de promotoras con un alto nivel de apalancamiento, tras lo que fue intervenida por las autoridades chinas.

El grupo, convertido en la principal cara visible de la crisis inmobiliaria en China, se vio sumido a finales de 2023 en nuevas turbulencias, después de que su fundador y presidente, Xu Jiayin, fuera puesto bajo una especie de arresto domiciliario por "sospechas de actividades ilegales". EFECOM

(Foto) (Video)

Temas Relacionados

EvergrandeBolsa de Hong KongCrisis inmobiliariaXu JiayinEFECOMChinaShangháiInmobiliariaLiquidaciónAccionistasEFE

Últimas Noticias

El PSPV acusa a Mazón de "ocultar" un cuarto anticipo del Gobierno de 324 millones para "ayudarle a pagar las facturas"

El PSPV acusa a Mazón

El Gobierno balear promoverá "medidas de calado" contra la saturación turística antes de la próxima temporada

El Gobierno balear promoverá "medidas

Toque de diana a las 6.30, clases hasta las 18 y simuladores de vuelo, la formación de la Princesa Leonor para pilotar

Toque de diana a las

Collboni viaja a Jordania y visitará el centro de la ONU para refugiados palestinos

Collboni viaja a Jordania y

Montserrat (PP) critica a Sánchez que "no ha hecho los deberes" en prevención de incendios

Montserrat (PP) critica a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El curso político se precipita

El curso político se precipita por la gestión de los incendios: el PP pide cuentas a Sánchez para reavivar las polémicas pendientes y el PSOE adelanta el Consejo de Ministros

Todo lo que se sabe de la contratación de Jéssica Rodríguez, ex de Ábalos, en Tragsatec e Ineco: 44.000 euros cobrados en un trabajo al que no acudía

Polonia busca tener el Ejército más poderoso de Europa: el país que más invierte de la UE y que contará con cinco veces más militares que España

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

ECONOMÍA

“Soy siempre la única mujer”:

“Soy siempre la única mujer”: la construcción en España todavía infravalora a las trabajadoras pese a enfrentar una crisis de relevo generacional

Números ganadores del Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del sorteo 5 del domingo 24 de agosto

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

DEPORTES

Un exfutbolista de La Masía

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”