Leipzig y Vallecas, unidas por Robert Capa

David Ramiro

Madrid, 25 may (EFE).- Robert Capa fue uno de los mejores reporteros de guerra de la primera mitad del siglo XX y la huella de sus fotos sobre el horror de los conflictos bélicos pueden sentirse en Leipzig (Alemania) y Madrid (España), dos ciudades que también están unidas por la final de la Liga Conferencia de fútbol que disputarán el Crystal Palace inglés y el Rayo Vallecano español.

PUBLICIDAD

La Capa-Haus (Casa Capa) es uno de los lugares más significativos de Leipzig. Su museo, en el barrio Lindenau y por el que desfilan infinidad de grupos escolares aparte de turistas y amantes de la historia, es un testimonio de lo que ocurrió en abril de 1945 durante la liberación de la ciudad del régimen nazi y el precio que hubo que pagar durante el conflicto bélico.

Allí se tomó la serie fotográfica de Capa titulada 'El último hombre en morir' y que recrea los últimos segundos de vida del soldado estadounidense Raymond J.Bowman en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Esas fotos, cuando fueron publicadas en la prestigiosa revista Life, dieron la vuelta al mundo.

PUBLICIDAD

En Madrid, el paso de Robert Capa puede apreciarse en la casa de la calle Peironcely 10, en Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas, de la capital española. Allí fotografió, durante la Guerra Civil española, a unos niños jugando frente a la fachada de la casa llena de impactos por los bombardeos y las balas.

Tal es la unión entre Capa, Leipzig y Madrid, que el alcalde de la ciudad alemana, Burkhard Jung, ha invitado formalmente al regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con motivo de la final de la Liga Conferencia, a visitar la 'Capa-Haus', ese edificio que es un símbolo de la memoria histórica.

PUBLICIDAD

“A través de impresionantes imágenes, Capa retrató la liberación de Leipzig del fascismo en abril de 1945. Al mismo tiempo, puso de manifiesto el alto precio que no sólo Alemania tuvo que pagar por recuperar la libertad y la democracia. Ya en 1936, nueve años antes, documentó las consecuencias de los bombardeos fascistas sobre la población civil republicana de Madrid. Tanto en Leipzig como en Madrid son ciudadanos comprometidos los que abogan por la conservación de lugares de importancia histórica”, reza el documento enviado desde el consistorio de la ciudad alemana al madrileño.

El objetivo de la visita de Almeida, y pensando en lo que le hubiera gustado a Robert Capa, sería enseñarle el modelo de lo que podría ser la casa de Peironcely 10, en Madrid, como otro lugar de memoria democrática.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto que ese edificio de Peironcely sea el Centro de Experimentación Cultural Robert Capa con programas para jóvenes y actividades culturales organizadas por la Fundación José María de Llanos.

La plataforma #SalvarPeironcely10 no está conforme y ha conseguido que el Centro Internacional de Fotografía (International Center of Photography), que es la institución encargada de velar por el legado histórico de Capa, prohíba usar la imagen del fotógrafo húngaro en cualquier proyecto que no cuente con su aprobación. EFE

PUBLICIDAD