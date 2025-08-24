Espana agencias

Prohens lamenta que "continúa el drama humano" en las costas de Baleares, tras los 12 migrantes desaparecidos en el mar

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado que "continúa el drama humano" en las costas de Baleares, tras la desaparición de 12 personas migrantes que la tarde del viernes saltaron al mar desde una embarcación tipo patera.

"Continúa el drama humano en nuestras costas. Nueva patera y 12 personas desaparecidas en el mar. Aunque nos amenacen y nos insulten, esta es la realidad que niega el Gobierno", ha expresado la presidenta Prohens en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Ante esto, Prohens ha asegurado que desde el Govern se han puesto a disposición de Salvamento Marítimo y Guardia Civil los medios de la comunidad autónoma si son necesarios para la búsqueda.

Prohens ha concluido la publicación reclamando una vez más al Gobierno "un cambio drástico en la política migratoria".

DESAPARECIDOS 12 MIGRANTES TRAS SALTAR AL AGUA CERCA DE CABRERA

Hay que recordar que un total de 12 migrantes están en paradero desconocido tras haber saltado al agua desde una patera en la tarde de este viernes, según informó Delegación del Gobierno en Baleares.

La patera fue rescatada a las 18.45 horas a unas 36 millas al suroeste de Cabrera. En ella viajaban un total de 26 personas, según relataron las 14 personas migrantes, de origen magrebí, que se encontraban a bordo de la embarcación y que fueron rescatadas.

De las 14 personas que se encontraban en el interior de la patera, una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario debido a su mal estado de salud, según Guardia Civil.

Servicio Marítimo Guardia Civil (Río Gallego), CUCO y Salvamento Marítimo han establecido un dispositivo de búsqueda en zona.

En la operación de rescate han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

