Un juzgado de Zamora acoge el juicio por la muerte de una joven atacada por mastines en 2023

El juzgado de lo Penal de Zamora acogerá a partir de las 10.00 horas de este jueves, 28 de mayo, el juicio por la muerte de una joven de 27 años que fue atacada por mastines en octubre de año 2023. El acusado, el dueño de los perros, se enfrenta a un posible delito de homicidio por imprudencia, con penas que podrían alcanzar hasta los cuatro años de prisión, como demanda la acusación.

Los hechos se produjeron cuando la fallecida salió a dar un paseo vespertino por un camino ubicado entre los términos de Roales y La Hiniesta, dos localidades vecinas entre sí y muy cercanas a Zamora capital.

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Durante ese paseo por uno de los caminos de la zona, la mujer fue atacada por una jauría de mastines. Los perros acabaron con la vida de la joven tras propinarle decenas de dentelladas sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.

Ante este suceso, el dueño de los perros, que tenía a los animales sueltos en la zona, llegó a entrar en prisión unos meses después de los hechos, aunque finalmente su recurso prosperó y fue puesto en libertad a la espera del juicio que se celebra este jueves.

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