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El Europeo de Carrera de Obstáculos suspende la prueba donde participaba selección israelí

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San Sebastián, 28 may (EFE).- La organización del Campeonato de Europa de Carrera de Obstáculos (OCR), que comienza este jueves en Irun (Gipuzkoa), ha decidido finalmente suspender la única prueba en la que Israel iba a competir como selección.

Fuentes de la organización confirmaron este jueves a EFE que la decisión ha sido adoptada por OCR España y la Federación Europea, organizadores del campeonato, y tiene lugar después de que el colectivo BDZ Euskal Herria exigiera la exclusión de los deportistas israelíes de la competición.

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La suspensión de la prueba OCR 100 por equipos, que iba a disputarse el fin de semana, deja fuera a Israel como país, aunque los atletas israelíes podrán participar en el Europeo de forma individual, señalaron las fuentes.

La delegación de deportistas de este país "está formada en parte por adultos y en parte por niños de entre 10 y 14 años, que han acudido a participar con familiares", precisaron los organizadores.

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El Campeonato de Europa de Carrera de Obstáculos, en el que se ha anunciado la participación de 2.573 atletas de una treintena de países, se celebrará, por tanto, sin la presencia de Israel como país, a lo largo de cuatro días, con un recorrido que alternará tramos urbanos y naturales de la ciudad.

Este campeonato se ha organizado en ediciones anteriores en Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Italia y Hungría.

El auge de esta disciplina ha hecho que el Comité Olímpico de Los Ángeles 2028 la haya incluido en su programa como uno de los segmentos del pentatlón moderno, en sustitución de la equitación. EFE

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EFE

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