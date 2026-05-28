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El monte andaluz llega al verano con más riesgo de incendio por el aumento de lluvias

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Sevilla, 28 may (EFE).- El aumento de las lluvias del invierno ha beneficiado a la vegetación del monte andaluz pero, con las temperaturas propias del verano que está dejando mayo, también ha provocado que Andalucía se adentre en la temporada de incendios forestales con más riesgo de fuegos.

Fuentes del Plan Infoca (Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía) han apuntado a EFE que la vegetación alcanzó un máximo de humedad en enero y febrero y poco a poco se ha ido perdiendo con las altas temperaturas, lo que actualmente coloca a las plantas en una situación de estrés hídrico y provoca que se sequen por dentro.

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El dato actual de entre el 25 y el 30 % de humedad relativa, que estima la cantidad de vapor de agua en el aire, es propio de julio o agosto y ha perjudicado en la evolución de fuegos como el que ha afectado al Parque Nacional de Doñana.

Con estas condiciones, el periodo de riesgo de incendios, que transcurre oficialmente entre el 1 de junio al 15 de octubre, comienza con mayor probabilidad de fuegos por la alta cantidad de combustible natural.

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El director del Laboratorio de Incendios Forestales, Juan Ramón Molina, ha explicado a EFE que las medidas de prevención en sitios claves que contempla la normativa deben verse reforzadas con la posibilidad de que los habitantes puedan desarrollar actividades productivas que a su vez reduzcan la cantidad de vegetación.

Molina ha señalado que hacía muchos años que no veía esta cantidad de combustible en el campo, con una "crecida muy grande con estas condiciones de precipitación" del matorral.

"Nunca llueve a gusto de todos", ha indicado el responsable, que ha señalado que, con la llegada de las temperaturas propias del verano, "la vegetación está lista para arder" ocasionando "importantes incendios" como los de estos últimos días en las provincias de Huelva o Sevilla.

Progresivamente, y en el marco de una tendencia que no es sólo propia de zonas de clima mediterráneo sino global, los incendios serán menos conatos y más grandes.

De hecho, según Molina, el tamaño de más de 500 hectáreas para definir a un gran incendio forestal "se empieza a quedar pequeño".

En este contexto, los expertos recomiendan también avanzar hacia un "paisaje que esté en mosaico" para facilitar en su caso las tareas de extinción, si bien son conscientes de que los presupuestos son limitados. EFE

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EFE

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