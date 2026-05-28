La huelga de docentes valencianos cumple 14 días, a la espera de firmar o no acuerdos

València, 28 may (EFE).- La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana cumple este jueves catorce días, a la espera de lo que ocurra en la octava mesa de negociación de las 12 horas en la Conselleria de Educación, frente a la que se ha convocado una nueva concentración de docentes.

La nueva cita negociadora llega después de que este miércoles por la tarde la Conselleria remitiera a los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial su última propuesta sobre los asuntos tratados para intentar solucionar el conflicto, de la que los sindicatos STEPV, CCOO y UGT ya han adelantado que hay puntos que rechazan.

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La intención de la Conselleria es que en la reunión de este jueves los sindicatos firmen o no los acuerdos que les ha planteado sobre burocracia, ratios, incremento retributivo, plantillas, infraestructuras, inclusión, formación profesional y valenciano, al considerado que son "muy buenos" acuerdos y cualquier comunidad autónoma los firmaría "con los ojos cerrados".

La mayoría sindical en la mesa negociadora -STEPV, CCOO y UGT- ya ha adelantado que rechazan por insuficientes el acuerdo retributivo -que ANPE y CSIF ya firmaron el lunes con la Conselleria- y el de la reducción de ratios, mientras que consideran "una burla" la propuesta sobre el valenciano y ven carencias en otros apartados.

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Estos tres sindicatos trabajaban anoche en una consulta al profesorado que van a lanzar esta mañana, para que se pronuncie sobre si firman o no estos acuerdos y si siguen o no con la huelga indefinida que empezó el 11 de mayo, y además han convocado una "gran concentración" ante la Conselleria a la hora en que empezará la reunión.

Por otra parte, directores de 50 centros educativos de Castellón tiene previsto reunirse a las 10 horas con la dirección territorial de Educación para exponerles su "malestar" por la situación que viven y sus reclamaciones, igual que hicieron este miércoles en València representantes directivos de una veintena de centros educativos. EFE

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