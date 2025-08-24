Espana agencias

El PP propondrá prohibir los indultos por terrorismo, corrupción y delitos contra menores

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que el PP ha registrado una Proposición No de Ley para que, desde el Congreso de los Diputados, se inste el Gobierno a reformar la Ley que regula el ejercicio de gracia del indulto. Todo con el fin "de blindar nuestro sistema constitucional" y "no permitir que ningún delincuente condenado por terrorismo, por corrupción, por ataques a la integridad territorial o cometidos contra menores puedan acceder a una medida de gracia".

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en la sede del PP de La Rioja, en Logroño, en donde ha añadido que con esta medida "pretendemos que estos delincuentes tengan que cumplir sus penas" y que nuestro sistema constitucional "no esté en manos de políticos que no tengan principios ni moral".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha hecho este anuncio tras lamentar "lo que se vivió ayer en las calles de Bilbao" que esta semana celebra sus fiestas y en donde se rindieron homenajes y manifestaciones -como la celebrada por Sare- para pedir regreso a casa de los presos de ETA.

A su juicio "ayer se pudo ver cómo la intimidad tomaba las calles" y esto "en una democracia es una vergüenza".

"GARANTIZAR LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS"

"En una democracia plena, el Gobierno lo que hace no es tener como socios a los testaferros de los terroristas. En una democracia plena lo que hace un Gobierno es garantizar la dignidad de las víctimas del terrorismo".

Y también "evitar con todos los mecanismos a su alcance la humillación a las víctimas del terrorismo. Y el Gobierno de España, en manos de Bildu, antepone estar en el poder a la dignidad y la protección a las víctimas del terrorismo".

"¿Y por qué? -pregunta Gamarra- porque todas aquellas leyes que hay que reformar y que hemos planteado que se reformen para que los jueces puedan tener instrumentos suficientes que garanticen que la vergüenza no se hace con la calle, sino que las calles españolas son calles de dignidad, las bloquean".

Así lo han hecho -prosigue- "con las leyes que ha impulsado el PP que están aprobadas en el Senado y que en el Congreso de los Diputados se impide que se tramiten".

"Del mismo modo que esto ocurre también porque Pedro Sánchez, con tal desidia ha entregado, nada más y nada menos que la memoria democrática de España a Bildu y evidentemente los demócratas por ahí no vamos a pasar".

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Gamarra apuesta, por tanto, por "una regeneración democrática que dé el espacio que merecen las víctimas a las víctimas que, por supuesto, están muy por encima del espacio que merecen aquellos que hacen apología del terrorismo".

En este sentido, dentro del compromiso de regeneración, el Partido Popular "tiene muy claro que esa regeneración pasa por la derogación de una ley de memoria democrática y, por supuesto, por la aprobación de leyes que doten a nuestro estado de derecho de los instrumentos necesarios para que en nuestro país, en nuestras calles, en nuestras plazas, nadie pueda humillar a las víctimas del terrorismo, nadie pueda homenajear impunemente a terroristas y eso lo vamos a hacer".

También aboga por medidas "que vengan a reformar aquellos instrumentos que, en manos del Sanchismo, se convierten en instrumentos que pueden ser utilizados para la indignidad" como, por ejemplo, la PNL registrada para reformar la ley que regula el ejercicio de la gracia de indulto. "Por aquí tiene que pasar la regeneración democrática", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gamarra critica el "abandono" de Sánchez al Sistema Nacional de Protección Civil y la reducción de medios aéreos

Gamarra critica el "abandono" de

Barcones afirma que ninguna comunidad autónoma ha pedido al Gobierno decretar la emergencia nacional por los incendios

Barcones afirma que ninguna comunidad

Robles afirma que UME y Ejército de Tierra seguirán desplegados en Galicia el tiempo que "sea necesario"

Robles afirma que UME y

PSOE acusa al Gobierno del Melilla de "opacidad e incapacidad" tras el ciberataque que mantiene a la ciudad "paralizada"

PSOE acusa al Gobierno del

Libertad para la vecina de Carballo (A Coruña) acusada de provocar 11 incendios forestales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 fuegos siguen activos en

19 fuegos siguen activos en Castilla y León: evacúan La Baña tras reactivación del incendio de Porto

Un padre con la custodia compartida incluye a los hijos en su hogar para pedir el Ingreso Mínimo Vital: lo rechazan porque están domiciliados con la madre

Condenado a 10 meses de cárcel un cabo del Ejército por insultos racistas: “Te voy a matar, indio de mierda”

5.500 euros: la ayuda (mínima) que recibirán los ganaderos y agricultores por los incendios

Una trabajadora de Amazon fue despedida tras solicitar 265 euros en gastos de viaje que la compañía no reconoció como laborales: la Justicia ordena su readmisión

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 23 de agosto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 23 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

5.500 euros: la ayuda (mínima) que recibirán los ganaderos y agricultores por los incendios

Quiere volver a trabajar pero la Seguridad Social no le da el alta: “Los cálculos para pagar el alquiler son complicados”

DEPORTES

Fallece un ciclista en una

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen