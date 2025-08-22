Espana agencias

El PSOE pedirá la "gestión compartida" de la Mezquita de Córdoba si se confirma "negligencia" del Cabildo en el incendio

Por Newsroom Infobae

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado este viernes que, "en caso de confirmarse la negligencia temeraria del Cabildo, por disponer de un cuarto de limpieza en una capilla con barredoras eléctricas junto a material de limpieza inflamable y sillas de madera como causa del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba" del pasado 8 de agosto, llevará una moción al Pleno del Ayuntamiento para reclamar la "gestión compartida" del monumento.

A este respecto y a través de una nota, Hurtado ha opinado que "lo que ha fallado es la prevención por parte del órgano gestor (Cabildo Catedral de Córdoba) y lo que ha funcionado es el sistema de autoprotección".

Junto a ello, Hurtado ha recordado que el PSOE ya pidió incluir la "gestión compartida" de la Mezquita-Catedral en el Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba, dándose la circunstancia de que "una de las cuestiones que puso de manifiesto la empresa 'Patrimonio Vivo', redactora del Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba, y que no se incluyó en el documento aprobado inicialmente en Junta de Gobierno Local, fue, tanto la gestión controvertida del monumento, como la ocultación o desconsideración de los valores históricos y artísticos de la dimensión islámica".

Hurtado ha señalado que ahora el Ayuntamiento de Córdoba "tiene la oportunidad de plantear en el Plan de Gestión del Centro Histórico la gestión compartida de la Mezquita-Catedral, gestionada en la actualidad por el Cabildo de forma unilateral".

El portavoz socialista entiende que, "para conseguir la cogestión del monumento, la Junta de Andalucía debe plantearlo, a propuesta del Ayuntamiento de Córdoba, en la Comisión Mixta de la Junta y los Obispos de la Iglesia Católica de Andalucía para el Patrimonio Cultural", que "tiene entre sus competencias proponer las condiciones de uso y disfrute por los ciudadanos de los monumentos, museos y archivos de la Iglesia Católica".

Hurtado ha hecho mención a que "en 2014 la Junta de Andalucía ya propuso al Cabildo la cogestión a través de un Consorcio, Patronato o Fundación y que el Cabildo se comprometió a estudiarlo, sin que se obtuviera respuesta alguna. También se constituyó un comité de expertos para estudiar el sistema de cogestión, a propuesta del Ayuntamiento de Córdoba, siendo alcaldesa Isabel Ambrosio (PSOE)".

Para Hurtado, es en el Plan de Gestión del Centro Histórico "donde se debiese plantear de forma definitiva la cogestión del monumento, para garantizar una perfecta protección y uso del monumento Patrimonio de la Humanidad ,y una acertada divulgación histórica y patrimonial del mismo".

