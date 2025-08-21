Espana agencias

El alcalde de Noblejas, en huelga de hambre para reclamar a Page un instituto, asegura que su lucha "la seguirán otros"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, que el pasado lunes inició una huelga de hambre para reclamar al presidente, Emiliano García-Page, la construcción de un Instituto de Educación Secundaria que su Ejecutivo había comprometido en la localidad, ha asegurado que, aunque abandonará el ayuno "cuando ya no tenga fuerza ni para decir una palabra", su lucha "la seguirán otros".

"Esto no va a parar", ha dicho el regidor del municipio toledano a través de un vídeo difundido a los medios de comunicación este pasado miércoles, en su tercer día de huelga. Recogido por Europa Press, en él presume de que su iniciativa supone "un modelo nuevo de lucha".

Y es que Jiménez, que se declara, "cansado, pero la con fuerza suficiente para seguir luchando y conseguir el objetivo" que se ha propuesto, se ha mostrado convencido de que su pelea tendrá continuidad, vaticinando "una batalla larga".

"Cuando una persona hace el máximo sacrificio por una idea, hay mucha gente que quiere continuarla. Esta batalla va a ser larga, y la guerra aún más larga, porque no acaba nunca", ha advertido el primer edil noblejano, que ha añadido que aunque el Gobierno regional no ceda y construya el instituto reclamado, "los hitos de esta batalla van a quedar en la historia de Noblejas".

"Noblejas llegará a las elecciones y responderá. No votará a su enemigo principal, que ahora mismo es Emiliano García Page", ha dicho Jiménez, que el pasado martes, en la rueda de prensa que ofreció, pidió a sus vecinos que hiciesen "lo mismo que Felipe González", que votasen en blanco para no apoyar directamente al PSOE.

Tras asegurar que no espera respuesta del Ejecutivo regional y que, en caso de que la haya, será "negativa", el alcalde de Noblejas ha defendido que su protesta en forma de ayuno está siendo un éxito, gracias a la difusión que de ella están haciendo los medios de comunicación.

"Ha trascendido fronteras y ha llegado hasta Alemania, a través del Zeitung", ha presumido Jiménez, que se ha mostrado muy agradecido con el apoyo tanto mediático como personal que está recibiendo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP achaca al Gobierno "negligencias" con el nivel operativo de emergencia ante incendios y su plan de Protección Civil

PP achaca al Gobierno "negligencias"

Albares condena los asentamientos en Jerusalén Este: "Es contrario al derecho internacional"

Albares condena los asentamientos en

La Fiscalía investiga si los municipios más afectados por los incendios cuentan con planes de prevención

La Fiscalía investiga si los

Robles visita hoy la Academia General del Aire a pocos días de la incorporación de la Princesa Leonor

Robles visita hoy la Academia

Prohens reúne este jueves a los presidentes de los consells insulares para abordar la llegada de migrantes a Baleares

Prohens reúne este jueves a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía explica el método

La Policía explica el método infalible para no caer en ninguna estafa: cuidado con la inteligencia artificial

El ‘Ken español’, un joven que se ha hecho más de 50 operaciones para parecerse al novio de Barbie: “Lo hago para gustarme a mí”

Un experto explica si es mejor la gasolina 95 o 98: “Todo el mundo piensa lo mismo”

La Guardia Civil detiene a un hombre de 81 años por conducir en dirección contraria en cuatro carreteras diferentes durante el mismo día

Un experto en plantas explica cómo evitar que la punta de las hojas se pongan marrones: “No es un problema de riego”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Estos son los riesgos de no renunciar a una herencia a tiempo: asumir préstamos, hipotecas y cargas fiscales que pueden arruinar tu patrimonio

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés