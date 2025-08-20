Temas del día de EFE Economía del miércoles 20 de agosto de 2025 (13:00 horas)

INCENDIOS ELÉCTRICAS

Madrid - Prevención, coordinación y anticipación son las máximas que rigen las estrategias de las compañías eléctricas a la hora de garantizar el suministro en las zonas afectadas por incendios como los que, sólo este año, han quemado más de 380.000 hectáreas en España.

(Texto enviado a las 8:07 horas) (Foto)

.

CARBURANTES PRECIOS

Madrid - La Unión Europea (UE) actualiza este miércoles su Boletín Petrolero, que recoge el precio medio de los carburantes registrado en las gasolineras de toda España durante la última semana en un contexto que coincide con la operación especial del puente del 15 de agosto, cuando se producen millones de desplazamientos.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 22889119 y otros) (Infografía)

.

UE INFLACIÓN

Bruselas - La tasa de inflación interanual en la eurozona se estabilizó en julio en el 2 %, con lo que se mantiene por segundo mes consecutivo en línea con el objetivo de estabilidad de precios a medio plazo por el que se rige el Banco Central Europeo (BCE).

(Texto enviado a las 1:06 horas) (Infografía)

- La inflación británica subió al 3,8 % en julio por el aumento de los billetes aéreos. (Texto enviado a las 8:37 horas)

.

JAPÓN COMERCIO

Tokio - Las exportaciones en julio desde Japón a EE.UU. se redujeron el 10,1 % frente al mismo periodo del año pasado, lo que ha reducido el superávit comercial japonés frente a la mayor economía del mundo un 23,9 % en ese mes, un periodo en el que la Administración Trump ha aplicado un arancel general y otro específico para los automóviles.

(Texto enviado a las 3:54 horas)

- Las exportaciones alemanas cayeron un 0,1 % en el primer semestre. (Texto enviado a las 8:22 horas)

.

CHINA TIPOS

Pekín - El Banco Popular de China (BPC, banco central) ha decidido este miércoles mantener el tipo de interés de referencia, usado principalmente para créditos a empresas, en el 3 % por cuarto mes consecutivo, una decisión en línea con lo previsto por los analistas, que no esperaban cambios.

(Texto enviado a las 4:31 horas)

- El Banco Central de Suecia mantiene los tipos básicos de interés en el 2 %. (Texto enviado a las 9:53 horas)

.

RESERVA FEDERAL

Washington - La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 29 y 30 de julio, cuando el banco central estadounidense dejó los tipos de interés en su rango actual del 4,25 al 4,5 %, aunque dos de sus integrantes votaron en contra de mantenerlos.

(Texto)

.

GAMESCOM FERIA

Berlín - La Gamescom, considerada la mayor feria de videojuegos a escala mundial, abrió sus puertas oficialmente este miércoles en Colonia, en el oeste de Alemania, con una participación récord de más de 1.500 expositores de 72 países diferentes y con la expectativa de atraer a más de 300.000 visitantes, tras los 335.000 registrados el año pasado.

(Texto enviado a las 10:02 horas)

.

GOOGLE NOVEDADES

Nueva York - Google celebra este miércoles en Nueva York su evento anual "Made by Google" donde presentará sus últimos dispositivos de teléfonos inteligentes Pixel y se prevé también anuncios relacionados con la Inteligencia Artificial (IA).

(Texto)(Foto) (Vídeo)

.

EFECOM

emm/apc

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

.

.