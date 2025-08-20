Espana agencias

La clientela en alojamientos turísticos en Francia creció un 5,4 % en el segundo trimestre

El turismo internacional impulsa la recuperación de la industria hotelera francesa, con más de 83 millones de noches registradas entre abril y junio, según datos del INSEE, marcando un repunte destacado en visitantes de Estados Unidos, Asia y países europeos

Por Newsroom Infobae

París, 20 ago (EFECOM).- Las pernoctaciones en alojamientos turísticos en Francia en el segundo trimestre creció un 5,4 % respecto al mismo periodo de 2024, sobre todo gracias a la clientela procedente del extranjero.

Entre abril y junio durmieron en los hoteles y otros alojamientos colectivos del país -excluyendo los populares cámpines franceses- un total de 83,5 millones de personas, de los cuales un 33,4 % llegaron de otros países, indica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) en un comunicado.

En el caso de los extranjeros, el incremento fue del 10,7 %, mientras que para los residentes en Francia el alza se limitó al 3 %.

En los hoteles, de un total de 60,3 millones de pernoctaciones, los procedentes del extranjero fueron un 38,5 % y entre éstos los llegados desde otros países europeos sumaron 14,9 millones, con una subida del 8,9 %.

Entre esos países europeos, los más numerosos fueron los del Reino Unido con 2,7 millones (sin cambios respecto al segundo trimestre de 2024), los de Alemania con 2,5 millones (+15,6 %), los de Bélgica con 1,4 millones (+7,6 %) y los de Países Bajos con 1,1 millones (+6 %).

Desde fuera del Viejo Continente, el mayor número de visitantes que se alojó en hoteles franceses procedía de Estados Unidos, con 3,7 millones y una fuerte progresión del 16,3 %.

También hubo un ascenso particularmente importante (12,3 %) en los llegados de Asia y Oceanía, con 2,8 millones.

Todos los tipos de establecimientos recibieron más visitantes, salvo los hoteles que no están catalogados (los que no tienen ninguna estrella), que sufrieron un bajón del 13 %.

En el extremo opuesto, la mayor subida, del 10,7 %, fue la de los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Esa alza fue del 2,3 % en los de una o dos estrellas y del 6,6 % en los de tres estrellas. EFECOM

