JPMorgan y Grupo Lar invierten 600 millones para alquileres de menos de un año en España

Madrid, 20 ago (EFECOM).- El banco de inversión estadounidense JPMorgan se ha aliado con el Grupo Lar para invertir unos 600 millones de euros en España a través de alojamientos flexibles, alquileres inferiores a un año, según han confirmado este miércoles en una nota de prensa.

El objetivo de esta alianza es desarrollar en torno a 5.000 camas en diez proyectos, inicialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, y la primera operación consta de 500 unidades de este tipo de alojamiento en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Según han afirmado el grupo español dedicado al sector inmobiliario y JPMorgan Asset Management, esta iniciativa responde a "una demanda residencial en transformación, marcada por nuevos hábitos de movilidad, el aumento de hogares unipersonales, nuevos modelos de convivencia y el auge del teletrabajo".

Estas unidades de nueva construcción estarán completamente amuebladas y tendrán acceso a una amplia variedad de zonas comunes y servicios incluidos, han añadido en la nota.

"Con foco en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, vemos una clara oportunidad de sumar una nueva categoría residencial: más flexible, más sostenible y más alineada con las necesidades reales de las personas", ha afirmado el director del área residencial del Grupo Lar en España, Jorge Pereda. EFECOM