Hacienda confirma venta de negocios de entidades financieras mexicanas vetadas por EE.UU.

Ciudad de México, 19 ago (EFECOM).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó este martes que se alcanzaron acuerdos para la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco e Intercam, entidades financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero.

Dichas instituciones están intervenidas de forma temporal por el regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el pasado 26 de junio, mientras las autoridades estadounidenses han extendido al próximo 20 de octubre la decisión de veto.

En el caso de CIBanco, Hacienda precisó -en un comunicado oficial- que se optó transferir su negocio fiduciario al Grupo financiero Multiva, “tras un proceso de evaluación de distintas alternativas”.

"Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios”, señaló la Secretaría.

Por su parte, la SHCP de México detalló que Kapital Bank adquirirá activos de Intercam Banco y de diversas entidades que integran el grupo financiero, lo que “permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores”.

La cartera de Hacienda subrayó que ambas operaciones aseguran la permanencia de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito.

“Diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero mexicano”, destacó la dependencia en su nota.

El Gobierno mexicano señaló que las autoridades financieras continuarán supervisando las transacciones para garantizar una transición ordenada y transparente.

El Ejecutivo también agradeció a los clientes y al público por la confianza depositada en el sistema bancario nacional.

“Las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso”, concluyó la Secretaría mexicana de Hacienda. EFECOM