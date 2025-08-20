Espana agencias

Hacienda confirma venta de negocios de entidades financieras mexicanas vetadas por EE.UU.

Las autoridades mexicanas anunciaron la transferencia de activos clave de CIBanco e Intercam a nuevas instituciones financieras, tras ser señaladas por EE.UU. por presunto lavado; aseguran protección a clientes y vigilancia durante el proceso de transición

Por Newsroom Infobae

Guardar

Ciudad de México, 19 ago (EFECOM).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó este martes que se alcanzaron acuerdos para la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco e Intercam, entidades financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero.

Dichas instituciones están intervenidas de forma temporal por el regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el pasado 26 de junio, mientras las autoridades estadounidenses han extendido al próximo 20 de octubre la decisión de veto.

En el caso de CIBanco, Hacienda precisó -en un comunicado oficial- que se optó transferir su negocio fiduciario al Grupo financiero Multiva, “tras un proceso de evaluación de distintas alternativas”.

"Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios”, señaló la Secretaría.

Por su parte, la SHCP de México detalló que Kapital Bank adquirirá activos de Intercam Banco y de diversas entidades que integran el grupo financiero, lo que “permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores”.

La cartera de Hacienda subrayó que ambas operaciones aseguran la permanencia de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito.

“Diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero mexicano”, destacó la dependencia en su nota.

El Gobierno mexicano señaló que las autoridades financieras continuarán supervisando las transacciones para garantizar una transición ordenada y transparente.

El Ejecutivo también agradeció a los clientes y al público por la confianza depositada en el sistema bancario nacional.

“Las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso”, concluyó la Secretaría mexicana de Hacienda. EFECOM

Temas Relacionados

Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoVenta de entidades financierasCIBancoIntercamEstados UnidosCiudad de MéxicoLavado de dineroGrupo financiero MultivaKapital BankComisión Nacional Bancaria y de ValoresEFE

Últimas Noticias

El PP acusa al PSOE de ser "el peor enemigo de los ganaderos cántabros" tras sus alegaciones al Plan del Lobo

El PP acusa al PSOE

Feijóo, tras recibir información de Von der Layen, remarca que sólo Ucrania decidirá sobre su territorio

Feijóo, tras recibir información de

Diez proyectos pasan a la segunda fase del concurso internacional para la resignificación del Valle de Cuelgamuros

Diez proyectos pasan a la

Puigdemont pide paciencia para la oficialidad del catalán en la UE y acusa al PP de bloquear

Puigdemont pide paciencia para la

Sumar Galicia insta a Rueda a ejercer "de una vez" el liderazgo en la gestión de la crisis de los incendios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘DNI Expréss’,

Así es el ‘DNI Expréss’, el sistema que ha sido galardonado con el premio a la Innovación en la Gestión Pública

Una pelea vecinal por 7 metros cuadrados acaba en los tribunales: una peluquería tendrá que ceder parte de su espacio para construir un ascensor en el edificio

FAMET: así es la fuerza de helicópteros del Ejército de Tierra que se ha desplegado contra los incendios forestales y que es la mayor flota de España

Galicia lleva una semana incomunicada por tren debido a los incendios: una odisea para los viajeros entre vuelos a precios desorbitados y carreteras cortadas

Un piloto explica cómo funcionan los principales aviones militares contra los incendios: pueden transportar hasta seis toneladas de agua a 270 km/h

ECONOMÍA

El fabricante de las famosas

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 20 de agosto

Si te han despedido estando de baja médica hay tres situaciones posibles, según un abogado: “Que no te engañen”

El acceso a la vivienda es cada vez más difícil: España necesita entre 1,6 y 2,3 millones más de pisos en cinco años para frenar el déficit habitacional

Un abogado explica cómo debes actuar si te despiden y no te dan la carta: “Automáticamente ganarás tu caso”

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”