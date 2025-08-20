Espana agencias

El PP acusa al PSOE de ser "el peor enemigo de los ganaderos cántabros" tras sus alegaciones al Plan del Lobo

El PP ha lamentado que el PSOE "ha sido y es el peor enemigo de los ganaderos cántabros" tras conocer las alegaciones que ha presentado al proyecto de decreto del nuevo Plan de Gestión del Lobo elaborado por el Gobierno regional de los 'populares'.

La diputada y portavoz de Ganadería del PP, Belén Ceballos, ha asegurado que los ganaderos de Cantabria "saben de sobra quién defiende sus intereses, quién ha sacado al lobo del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) y quién está luchando en los tribunales para que el Gobierno de Sánchez no lo vuelvan a proteger".

Y ha criticado la "hipocresía" de las propuestas del PSOE en relación con la protección de los ganaderos frente a los ataques del lobo, pues "aquí defienden a los ganaderos de boquilla, mientras en el ámbito nacional toman decisiones que perjudican al sector y votan en contra de los ganaderos".

"Si alguien cumple con los ganaderos es el Partido Popular, que sacó al lobo del LESPRE con una batería de enmiendas en la Ley de Desperdicio Alimentario en una votación en la que el secretario general del PSC-PSOE y actual delegado del Gobierno, Pedro Casares, votó que no, en contra de los ganaderos y a favor de que el lobo siguiera protegido, igual que hicieron la diputada Noelia Cobo y el senador Secundino Caso. Y eso lo ganaderos de Cantabria no lo olvidan", ha dicho Ceballos.

Además, ha lamentado que ahora el PSOE "utiliza al Defensor del Pueblo, para interponer un recurso de inconstitucionalidad" contra la salida del lobo del LESPRE, por lo que "su defensa del sector primario es solo teórica y no se traduce en hechos consecuentes".

En este sentido, se ha referido a la alegación en la que el PSOE pide que las ayudas a los ganaderos por daños del lobo se concedan a un mes, "mientras en las Cortes Generales votan a favor de que el lobo siga matando".

"Hay que tener un cinismo supino para dar lecciones al PP de Cantabria sobre la problemática del lobo, cuando lo que tiene que hacer el PSOE de Cantabria es decirle a su presidente, Pedro Sánchez, que cumpla con los ganaderos y mantenga las ayudas para compensar los daños causados por el lobo", ha sentenciado la diputada.

En este punto, ha lamentado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a preguntas del Gobierno de Cantabria y tras la aprobación de la salida del lobo del LESPRE, dijo que su departamento "estaba valorando si debía destinar estas partidas presupuestarias".

También ha trasladado a los socialistas que los fondos estatales para prevención y compensación no están vinculados al estatus legal del lobo, por lo que les ha exigido "que paguen ya a Cantabria los 5 millones de euros que les deben a los ganaderos del 2023 y el 2024".

EXTRACCIONES

Respecto al cupo de extracción anual de hasta un 20% de la población de lobos que los socialistas han tildado de "desproporcionado", Ceballos ha destacado que se trata del mismo porcentaje que establecía el plan anterior que el PSOE apoyó.

También ha preguntado si acaso consideran que la suya ha sido una buena gestión, "con una protección absoluta del lobo desde 2019, que ha causado efectos perversos en el sector primario de nuestra región". "A los ganaderos ya no los engañan", ha subrayado Ceballos, que ha puesto en valor que Cantabria ya ha extraído 21 lobos de los 41 permitidos por el Plan de Gestión desde su salida del LESPRE.

