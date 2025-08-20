EH Bildu defiende "la lucha completamente legítima" contra la dictadura franquista de los miembros de ETA Txiki y Otaegi

El europarlamentario de EH Bildu, Pernando Barrena, ha defendido "la lucha completamente legítima" contra la dictadura franquista de los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Angel Otaegi, posteriormente fusilados en los últimos meses del franquismo, "porque las vías democráticas estaban totalmente cerradas".

"En eso, al menos, tendría que haber acuerdo si no queremos blanquear el franquismo y la dictadura", ha apuntado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, en la que también ha recordado que Txiki y Otaegi han sido reconocidas como víctimas por el Gobierno Vasco.

De esta forma, el eurodiputado de EH Bildu se ha referido a la polémica surgida en torno a la figura de ambos miembros de ETA. Víctimas de ETA, el director del Instituto de la Memoria-Gogora, Alberto Alonso, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, han asegurado que, sin duda, Txiki y Otaegi son víctimas del franquismo, pero no merecen homenajes porque también fueron victimarios y asesinaron personas.

Pernando Barrena ha considerado que hay responsables políticos e institucionales que hacen una narrativa en la que solo tienen lugar un tipo de violencias y un tipo de víctimas.

A su juicio, eso es lo que ha constatado con las declaraciones que se han realizado en torno al 50 aniversario del fusilamiento durante el franquismo de los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Angel Otaegi.

Ante ello, ha reiterado que Txiki y Otaegi "son víctimas reconocidas por el Gobierno Vasco", que "además de haber sufrido la pena de muerte, en ningún caso tuvieron un juicio justo, y no se puede olvidar que lucharon contra una dictadura fascista y que fue una lucha completamente legítima, porque las vías democráticas estaban totalmente cerradas". "En eso, al menos, tendría que haber acuerdo si no queremos blanquear el franquismo y la dictadura", ha apuntado.

Por ello, ha rechazado declaraciones con "una mezcla muy malintencionada de términos como franquismo, antifranquismo, fascista, antifascista", que, a su juicio, "recuerda a cuando algunos todavía dicen que no son ni machistas ni feministas". "No podemos caer en esas falsas y complacientes equidistancias. Quienes hacen ese discurso suelen ser, en general, apologetas del franquismo, del fascismo y del machismo", ha apuntado.