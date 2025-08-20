Espana agencias

China mantiene en el 3 % su tipo de interés de referencia por cuarto mes consecutivo

El banco central del gigante asiático decidió no modificar la tasa LPR, alineándose con las previsiones de economistas. La medida busca impulsar el financiamiento empresarial y sostener la actividad, en medio de una perspectiva económica aún incierta

Por Newsroom Infobae

Guardar

Shanghái (China), 20 ago (EFECOM).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este miércoles que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por cuarto mes consecutivo, cumpliendo así con las expectativas de los analistas, que no esperaban cambio alguno.

En la actualización mensual que divulga en su página web oficial, la institución indicó que la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año se mantendrá en el citado nivel por lo menos un mes más.

Este indicador, establecido como referencia para los tipos de interés en 2019, sirve para fijar el precio de los nuevos créditos -generalmente, para empresas- y de los de interés variable que están pendientes de devolución.

Su cálculo se hace a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos -que incluye a pequeños prestamistas que tienden a tener mayores costos de financiación y mayor exposición a créditos morosos-, y tiene por objetivo rebajar los costos del endeudamiento y apoyar a la 'economía real'.

El banco central también indicó este miércoles que la LPR a 5 años o más -de referencia para préstamos hipotecarios- seguirá en el 3,5 %, también en línea con los pronósticos de los expertos.

La última rebaja de tipos en China data del pasado mes de mayo, cuando la institución acometió un recorte de 10 puntos básicos: para la LPR a un año, del 3,1 % al 3 %, y para la de 5 años o más, del 3,6 % al 3,5 %.

Aquella decisión fue calificada de "obvia" por los analistas ante una coyuntura complicada para la segunda economía del mundo, algo que podría traducirse en recortes adicionales a lo largo del resto del año.

Aparte de la incertidumbre por las disputas comerciales con Estados Unidos, la baja demanda nacional e internacional, unida a riesgos de deflación, estímulos insuficientes, una prolongada crisis inmobiliaria o una falta de confianza entre los consumidores y el sector privado son algunas de las causas que esgrimen los analistas para explicar una recuperación menos brillante de lo esperado de la economía china tras los años del 'cero covid'. EFECOM

(foto) (video)

Temas Relacionados

Banco Popular de ChinaTipos de interésChinaShangháiEconomíaCréditosLPRPréstamos hipotecariosDeflaciónCrisis inmobiliariaEFE

Últimas Noticias

Abascal habla de "terrorismo climático" y dice sentir "rabia" ante el "sistema corrupto" de gobiernos de PSOE y PP

Abascal habla de "terrorismo climático"

El PP acusa al PSOE de ser "el peor enemigo de los ganaderos cántabros" tras sus alegaciones al Plan del Lobo

El PP acusa al PSOE

Feijóo, tras recibir información de Von der Layen, remarca que sólo Ucrania decidirá sobre su territorio

Feijóo, tras recibir información de

Diez proyectos pasan a la segunda fase del concurso internacional para la resignificación del Valle de Cuelgamuros

Diez proyectos pasan a la

Puigdemont pide paciencia para la oficialidad del catalán en la UE y acusa al PP de bloquear

Puigdemont pide paciencia para la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘DNI Expréss’,

Así es el ‘DNI Expréss’, el sistema que ha sido galardonado con el premio a la Innovación en la Gestión Pública

Una pelea vecinal por 7 metros cuadrados acaba en los tribunales: una peluquería tendrá que ceder parte de su espacio para construir un ascensor en el edificio

FAMET: así es la fuerza de helicópteros del Ejército de Tierra que se ha desplegado contra los incendios forestales y que es la mayor flota de España

Galicia lleva una semana incomunicada por tren debido a los incendios: una odisea para los viajeros entre vuelos a precios desorbitados y carreteras cortadas

Un piloto explica cómo funcionan los principales aviones militares contra los incendios: pueden transportar hasta seis toneladas de agua a 270 km/h

ECONOMÍA

El fabricante de las famosas

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 20 de agosto

Si te han despedido estando de baja médica hay tres situaciones posibles, según un abogado: “Que no te engañen”

El acceso a la vivienda es cada vez más difícil: España necesita entre 1,6 y 2,3 millones más de pisos en cinco años para frenar el déficit habitacional

Un abogado explica cómo debes actuar si te despiden y no te dan la carta: “Automáticamente ganarás tu caso”

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”