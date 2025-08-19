Turner (ACS) construirá una torre de oficinas de 46 plantas en el centro de Manhattan

Madrid, 19 ago (EFECOM).- La filial norteamericana de ACS, Turner Construction Company, ha sido seleccionada para construir una torre de oficinas comerciales de 46 plantas y 86.200 metros cuadrados en el 343 de Madison Avenue, en el centro de Manhattan (Nueva York), ha informado este martes la compañía en un comunicado.

Desarrollado por BXP y diseñado por Kohn Pedersen Fox (KPF), el proyecto incluirá una entrada subterránea al transporte público que dará servicio a la Grand Central Terminal, "mejorando aún más la conectividad en uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad de Nueva York".

La adjudicación de este nuevo proyecto se suma al contrato ganado por Turner para construir tres nuevas estaciones de bomberos en City of Independence (Misuri, EEUU), del que la compañía ha informado también este martes. EFECOM