Indra baja el 4,31 %, como la mayor caída del IBEX, ante el avance para la paz en Ucrania

Madrid, 19 ago (EFECOM).- La tecnológica Indra ha perdido el 4,31 % en bolsa este martes y ha liderado las caídas del IBEX 35, principal índice del mercado nacional, ante el progreso en las negociaciones para alcanzar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, tras meses de estancamiento.

Los títulos de la compañía de defensa han cedido 1,5 euros, ese 4,31 % y han cerrado en 33,34 euros, también como el segundo mayor descenso de la Bolsa española.

Sin embargo, Indra gana ya el 96,52 % en lo que va de año, como la segunda mayor revalorización del IBEX, solo por detrás de Unicaja (98,18 %).

El analista de mercados, Manuel Pinto, ha señalado que el avance en las negociaciones de paz en Ucrania "reduce las expectativas de que las empresas del sector de defensa puedan mantener el actual ritmo de contratos, lo que ha frenado la cotización de sus acciones".

El mercado ha celebrado este martes los avances en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, tras la reunión que mantuvieron ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski y algunos de los principales líderes europeos.

Según ha explicado Renta 4 Banco, ahora "todo apunta a que se está trabajando en una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Zelenski, para después organizar otra en la que también participaría Donald Trump". EFECOM