Espana agencias

Sánchez visita junto a Mañueco la zona afectada por el incendio de Orallo en Villablino (León)

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo, 17 de agosto, la zona afectada por el incendio forestal de Orallo en el entorno de Villablino (León), donde ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Sánchez ha aterrizado en helicóptero sobre las 16.00 horas en tierras leonesas tras recalar en Ourense, provincia también afectada por los incendios. En su visita en León, el jefe del Ejecutivo central ha estado también acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Tras aterrizar en un campo de fútbol, donde ha sido recibido por Fernández Mañueco, el presidente del Gobierno ha recorrido algunas de las zonas arrasadas por el fuego del incendio de Orallo, en un recorrido en el que también han estado la directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

También han estado presentes, entre otros, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y la vicesecretaria General del PSOE de Castilla y León y procuradora en las Cortes, Nuria Rubio.

En el marco de esta visita, Fernández Mañueco ha pedido a Sánchez más medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar el operativo antes los incendios que enfrenta Castilla y León, donde, precisamente, León es una de las provincias que presenta una situación más grave.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno acepta nueva ayuda de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos para combatir los incendios

El Gobierno acepta nueva ayuda

Sánchez y Clavijo se reúnen este lunes en Lanzarote para abordar migración, agenda canaria y presupuestos

Sánchez y Clavijo se reúnen

Aparecen carteles llamando al acto de Sortu de 27 de septiembre en el 50 aniversario del fusilamiento de Txiki y Otaegi

Aparecen carteles llamando al acto

El Rey ensalza la "capacidad de liderazgo" de la UME y su labor en la lucha contra los incendios

El Rey ensalza la "capacidad

Mañueco acusa a Sánchez de no haber facilitado medios contra incendios solicitados hace "48 horas": "Seguimos esperando"

Mañueco acusa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un bombero al volcar

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

Tras revisar un contrato hipotecario, la Justicia reduce la deuda reclamada por Liberbank y ordena devolver cobros indebidos por cláusulas abusivas

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios: “Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Un trabajador abre un paquete dirigido a su jefe y descubre que solo contiene dos barritas de proteína: “Ni siquiera se le da bien esto del capitalismo”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 agosto

Un abogado explica si te pueden despedir por oler mal: “En casi todos los trabajos hay alguien que no huele estupendamente”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”