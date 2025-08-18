Espana agencias

Prisión provisional para el detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra (Ourense)

La jueza de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por imprudencia grave que causó el incendio forestal de Oímbra.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre está investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños.

La jueza considera que existe riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva.

De todas formas, continúa la instrucción para determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos.

Según ha informado el Instituto Armado, el varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

