Estabilizado el incendio en el Parque Nacional de Doñana

Sevilla, 26 may (EFE).- El incendio declarado el pasado domingo en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en pleno Parque Nacional de Doñana, ha quedado estabilizado en la noche de este martes, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

A las 22.15 horas ha quedado estabilizado el fuego y durante la noche continuarán trabajando bomberos forestales para conseguir su control, ha dicho el consejero, quien ha asegurado en un audio enviado a los medios que una primera estimación les lleva a confiar en que finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado.

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"El estudio de severidad nos llevará a determinar seguramente una gran parte de las zonas afectadas que se podrán regenerar de manera natural, dado que en esa zona la parte afectada no ha tenido una incidencia de incendio severo, lo cual puede provocar que vayamos y podamos hablar y confiar que tengamos una regeneración más temprana y una regeneración natural", ha añadido. EFE