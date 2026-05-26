Un acertante de Albacete gana más de 1 millón de euros en la Bonoloto del martes

Madrid, 26 may (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 26 de mayo ha habido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) premiado con 1.078.915 euros que ha sido vendido en Albacete.

El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 7 de Albacete, situada en Avenida de España 21, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

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De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen 5 boletos acertantes a los que les ha correspondido a cada uno un premio de 30.065,92 euros, y que han sido validados en Tarragona, Villa del Campo (Cáceres), Vigo (Pontevedra), Madrid y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Combinación ganadora: 18-28-22-31-26-11

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Complementario: 03 y Reintegro: 9

EFE

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