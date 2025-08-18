Mañueco acusa a Sánchez de no haber facilitado medios contra incendios solicitados hace "48 horas": "Seguimos esperando"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no haber facilitado los recursos del Ejército contra incendios que le solicitó hace "48 horas".

"Seguimos esperando", ha lamentado a través de 'X' Fernández Mañueco, quien ha especificado que pidió al Gobierno central 25 bulldozer con maquinistas, 1.000 soldados, 15 vehículos nodriza, 15 puestos de mando avanzado, 20 helicópteros de transporte personas, 10 helicópteros bombardeo de agua y atención logística al operativo, además de drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.

Precisamente, el presidente de la Junta ha reiterado a Sánchez su petición de medios del Ejército cuando han conversado en el marco de la visita del jefe del Ejecutivo central a las zonas afectadas por el fuego en Villablino (León).