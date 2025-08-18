Espana agencias

La selección española jugará ante Argentina y Portugal en Toledo, Villalba y As Pontes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- La selección española de fútbol sala femenina, tres veces campeona de Europa, jugará dos partidos amistosos ante Argentina los días 9 y 10 de octubre y contra Portugal el 7 y el 8 de octubre, todos ellos preparatorios para el Mundial de Filipinas, que se jugará del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

Toledo y las localidades gallegas de Villalba (Lugo) y As Pontes (A Coruña) acogerán los cuatro próximos amistosos, según anunció en un comunicado la Real Federación Española de Fútbol.

El pabellón Javier Lozano de Toledo será escenario de los dos partidos amistosos de la selección absoluta de fútbol sala frente a Argentina los días 9 y 10 de septiembre.

Estos partidos supondrán el regreso de la selección femenina a Toledo, donde disputó los dos primeros partidos de su historia, ante Australia y Portugal, en 1995. Aquellos partidos se saldaron con sendas victorias por 7-2 y 9-2, respectivamente.

En octubre, España se medirá a Portugal en Vilalba y As Pontes los días 7 y 8 de octubre.

La selección española ha disputado hasta la fecha ocho partidos en Galicia, aunque será la primera vez que lo haga en la provincia de A Coruña.

En Lugo ya jugó en 2019 un amistoso frente a Japón en el pabellón Vista Alegre de Burela.

Previamente, los días 29 y 30 de agosto jugará contra Marruecos en Rabat los dos primeros amistosos del curso y precisamente este lunes comienza la concentración en Las Rozas (Madrid). EFE

jmd/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP no espera "nada" de la reunión entre Sánchez y Clavijo y reclama información sobre el traslado de menores

El PP no espera "nada"

Gemma Triay inaugura las nuevas pistas de pádel 'indoor' de la Rafa Nadal Academy

Infobae

Rubén Burgos: “Podemos ser un equipo todavía más sólido en defensa”

Infobae

Xabi Alonso en contra del partido en Miami: "Si se cambian normas debe ser por unanimidad"

Infobae

El Covirán inicia pretemporada con los reconocimientos médicos a una plantilla renovada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este martes

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 18 agosto

Las empresas que no permitan la ‘pausa para el café’ se enfrentan a multas de hasta 7.500 euros: es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores

Un inventor con 150 patentes internacionales se jubila en situación de precariedad por una mala última decisión: “Me quedan 900 euros para vivir”

Un arrendador tendrá que pagar 12.000 euros a un inquilino y se juega una multa de 15.000 por cobrarle más de lo debido: “No sabía las consecuencias”

DEPORTES

Alcaraz, preparado para una nueva

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami