El Real Madrid cierra la preparación de su estreno con Mastantuono listo para debutar

Madrid, 18 ago (EFE).- El Real Madrid cerró la preparación de su primer partido oficial de la temporada, el estreno en LaLiga EA Sports ante Osasuna, con el argentino Franco Mastantuono ejercitándose al mismo ritmo que el grupo por cuarto día, listo para debutar en el fútbol español si lo considera Xabi Alonso, que tendrá cuatro bajas.

Los lesionados Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick se ausentaron de la sesión del lunes en la Ciudad Real Madrid y serán baja en la primera lista de Xabi Alonso para un partido de LaLiga.

El técnico tolosarra debe decidir con Mastantuono, que se sumó ya iniciada la pretemporada, una vez cumplió 18 años. Ha entrenado cuatro días con sus nuevos compañeros, mostrando un buen tono físico, y se espera su presencia en la convocatoria.

El último entrenamiento del Real Madrid en su ciudad deportiva, con el inicio abierto a la presencia de los medios, dejó una imagen cuando los jugadores saltaron al césped tras la activación en el gimnasio. Xabi Alonso andando junto a Aurélien Tchouaméni, con su mano derecha en el hombro del jugador, e intercambiando opiniones entre ambos. Así recorrieron buena parte del campo de entrenamiento hasta que el francés se sumó a la carrera con sus compañeros.

Posteriormente los jugadores disponibles, con la presencia con el primer equipo del canterano Thiago Pitarch, realizaron ejercicios con balón antes de terminar a puerta cerrada de perfilar los últimos detalles tácticos de Xabi Alonso y afinar puntería.

El centrocampista uruguayo Fede Valverde deja atrás una sobrecarga muscular que le impidió tener minutos ante el Tirol el pasado martes, en el único amistoso con público disputado por el Real Madrid, y demostró que está en perfectas condiciones de ser titular. EFE