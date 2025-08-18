Espana agencias

El Real Madrid cierra la preparación de su estreno con Mastantuono listo para debutar

Con Mastantuono entre los concentrados, el club blanco inicia su campaña en LaLiga frente a Osasuna, afrontando la ausencia de Bellingham, Mendy, Camavinga y Endrick, mientras Valverde recupera la titularidad tras superar molestias musculares

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 18 ago (EFE).- El Real Madrid cerró la preparación de su primer partido oficial de la temporada, el estreno en LaLiga EA Sports ante Osasuna, con el argentino Franco Mastantuono ejercitándose al mismo ritmo que el grupo por cuarto día, listo para debutar en el fútbol español si lo considera Xabi Alonso, que tendrá cuatro bajas.

Los lesionados Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick se ausentaron de la sesión del lunes en la Ciudad Real Madrid y serán baja en la primera lista de Xabi Alonso para un partido de LaLiga.

El técnico tolosarra debe decidir con Mastantuono, que se sumó ya iniciada la pretemporada, una vez cumplió 18 años. Ha entrenado cuatro días con sus nuevos compañeros, mostrando un buen tono físico, y se espera su presencia en la convocatoria.

El último entrenamiento del Real Madrid en su ciudad deportiva, con el inicio abierto a la presencia de los medios, dejó una imagen cuando los jugadores saltaron al césped tras la activación en el gimnasio. Xabi Alonso andando junto a Aurélien Tchouaméni, con su mano derecha en el hombro del jugador, e intercambiando opiniones entre ambos. Así recorrieron buena parte del campo de entrenamiento hasta que el francés se sumó a la carrera con sus compañeros.

Posteriormente los jugadores disponibles, con la presencia con el primer equipo del canterano Thiago Pitarch, realizaron ejercicios con balón antes de terminar a puerta cerrada de perfilar los últimos detalles tácticos de Xabi Alonso y afinar puntería.

El centrocampista uruguayo Fede Valverde deja atrás una sobrecarga muscular que le impidió tener minutos ante el Tirol el pasado martes, en el único amistoso con público disputado por el Real Madrid, y demostró que está en perfectas condiciones de ser titular. EFE

Temas Relacionados

Real MadridFranco MastantuonoXabi AlonsoFede ValverdeMadridCiudad Real MadridFútbolLaLigaOsasunaThiago PitarchEFE

Últimas Noticias

Castilla y León da por hecho que el incendio de Jarilla afectará a Salamanca y Ávila

Infobae

Interceptan en Málaga 1.579 kilos de hachís camuflados entre naranjas en un camión

Infobae

El riesgo de incendios forestales se eleva a extremo en gran parte de Castilla-La Mancha

Infobae

Militares piden que les reserven plazas de bomberos por su labor en los incendios

Infobae

El 65 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia machista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mozo de almacén que

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

“El mejor restaurante del mundo entero” para Evaluna y Camilo está en Madrid: “Entras y parece una tienda abandonada”

Las ocho medidas obligatorias para ciclistas y motoristas que implementará la DGT

Desarticulada una organización que prostituía a mujeres y extorsionaba a los clientes con 3.000 euros para no desvelar que consumían estos servicios

Un tiktoker prueba los callos de El Brillante, famoso por el bocadillo de calamares: “Como los de Litoral, esto me huele a cuerno quemado”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un psicólogo y coach de ‘traders’ señala por qué muchos fracasan: “Algunos de mis clientes quizá sepan que su ego es demasiado grande”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”