El Hang Seng cae un 0,4 % lastrado por las inmobiliarias

Shanghái (China), 18 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,37 % en una jornada en la que las mayores bajadas estuvieron protagonizadas por valores del maltrecho sector inmobiliario.

El selectivo cedió 93,22 puntos hasta los 25.176,85, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,06 %.

Los descensos más acusados fueron los de la promotora Longfor Group (-3,04 %) y el fabricante de bebidas y fideos instantáneos Tingyi (-3,23 %).

En la otra cara de la moneda figuraron las filiales de servicios sanitarios de los gigantes chinos del comercio electrónico JD.com y Alibaba, JD Health (+8,41 %) y Alibaba Health (+3,57 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 312.780 millones de dólares de Hong Kong (39.987 millones de dólares, 34.227 millones de euros). EFECOM